"زراعة سوهاج" تعلن انطلاق موسم حصاد القمح بمستهدف 184 فدانًا

أعلن الدكتور عبداللطيف دياب، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، انطلاق بدء توريد محصول القمح، اليوم الاثنين، وقد أنهت المديرية كل الاستعدادات الخاصة بموسم الحصاد من خلال تقديم التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمح.

كما أكد أن هناك تنسيق مستمر بين الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسهولة توريد وتداول الأقماح.

وأوضح "دياب" إننا نتبع السياسية الزراعية من خلال الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة، حيث أن القمح مسؤولية القطاع الزراعي بالكامل من خلال التواجد المستمر لوكيل وزارة الزراعة بسوهاج بالحقول ومراكز استلام وتوريد محصول القمح.

وأكد خلال لقائه مع المزارعين بالحقول ومراكز تجميع محصول القمح، ضرورة وأهمية التوريد للحصول على أكبر كمية من التوريدات، وضرورة التكاتف والتعاون بين الجميع لرفع معدلات التوريد لمحصول القمح والذي يعود بدوره في صورة رغيف خبز للمواطنين ويقلل من الفاتورة الاستيرادية للقمح خاصة في ظل الظروف العالمية وارتفاع سعر الدولار.

وأضاف أن وزارة الزراعة تتيح للمزارعين الآلات الزراعية الحديثة والمعدات الزراعية بأسعار مخفضة اللازمة لعمليات الحصاد والدراس.

ولفت وكيل زراعة سوهاج، إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام بلغت 183518 فدانًا وتنتشر زراعة القمح بجميع مراكز المحافظة.

استعدادات موسم توريد القمح

وصرَّح الدكتور عبداللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج أن زراعة سوهاج قد استعدت مبكرا لموسم حصاد وتوريد محصول القمح وقد تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بموسم حصاد وتوريد القمح بالتنسيق بين إدارات الزراعة والتموين والشركة القابضة للصوامع والتخزين، لضمان سلاسة عملية تسليم المحصول وتخزينه والتي تضمنت تجهيز الصوامع والهناجر والشون لاستقبال التوريدات بشكل منظم بهدف التيسير على الموردين، بهدف تسهيل عملية تسلم المحصول من المزارعين، وتجنب التزاحم والتكدس أمام جهات التوريد وأوضح أن الاستعدادات شملت جميع قرى ومراكز المحافظة، لاستقبال التوريدات من المزارعين.

وتم تنظيم العديد من حملات التوعوية للمزارعين، لتعريفهم بإجراءات وجداول التوريد، بما يساعد على تفادى أى ازدحام أو تكدس، مع تخصيص فرق عمل ميدانية لمتابعة سير عملية التوريد يوميًا، والتعامل الفورى مع أى معوقات قد تظهر اثناء عملية

وأضاف: متوسط الإنتاجية لمحصول القمح ١٨ إردبًا فى الفدان، وتم تحديد سعر إردب القمح وفقًا لدرجة النقاوة، وهى: ٢٠٠٠ جنيه لدرجة نقاوة ٢٣.٥ و١٩٥٠ جنيهًا درجة نقاوة ٢٣، و١٩٠٠جنيه درجة نقاوة٢٢.٥.

وأشار وكيل زراعة سوهاج إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز 17 مركز تجميع، تشمل الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع بمراكز ومدن المحافظة، لتسلم محصول القمح من المزارعين والموردين فور انطلاق الذي انطلق اليوم الخامس عشر من الشهر الحالي، بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بإجمالى سعة تخزينية تبلغ 169748 طنًا.

وأضاف: «يتم حاليًا العمل على تذليل أى صعوبات قد تواجه المزارعين أثناء عملية التوريد، مع زيادة الندوات التوعوية للمزارعين حول أهمية التوريد وكيفيته، بهدف حث المزارعين وتوضيح أهمية التوريد للمحصول وضرورة التكاتف والتعاون بين الجميع لرفع معدلات التوريد لمحصول القمح الذي يعود بدوره في صورة رغيف خبز للمواطنين فى ظل دعم الدولة الحالي للموردين وتحديد سعر عادل للتوريد.