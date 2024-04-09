الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

سوهاج تستعد للعيد بعدد من الإجراءات.. تعرف عليها

جريدة الدستور

واصلت محافظة سوهاج استعداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بدأت برفع حالة الطوارئ وتجهيز غرف العمليات لرصد أى تجاوزات وتجهيز ساحات الصلاة، وشن الحكلات وفتح الحدائق العامة

محافظة سوهاج تعلن حالة الطوارئ

ومن جانبه، أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، موجها بتفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والمراكز والمدن والأحياء، والمديريات؛ لمتابعة أي تطورات مع تواجد كافة القيادات في مواقعها بكافة الأجهزة، بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة العيد أولا بأول، موجها بالتنسيق اللازم مع مديرية الأمن، والأوقاف لتأمين ساحات صلاة العيد.

التوجية بتكثيف الحملات
كما وجه المحافظ، جميع المسئولين بضرورة تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة خاصة "اللحوم، والأسماك"، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

تخصيص 205 ساحات لصلاة العيد

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حسنى وكيل وزارة الاوقاف بسوهاج، إن وزارة الأوقاف خصصت 205 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بسوهاج هذا العام، وتم تكليف الوحدات المحلية المختلفة بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة، وتقديم الدعم الكامل لأعمال التجهيزات النهائية للساحات المخصصة لصلاة العيد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أن المديرية استعدت لصلاة عيد الفطر المبارك بـ205 ساحات موزعة على مختلف الإدارات الفرعية للأوقاف بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى أكثر من 8 آلاف مسجد بمختلف مراكز ومدن وقرى سوهاج سوف يؤدى فيها صلاة العيد، مشيرا إلى أنه تم تخصيص خطيبين لكل ساحة، أحدهما رئيسي والآخر احتياطي.

افتتح حديقة الثقافة لاستقبال المواطنيين

وفى سياق متصل، افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الحديقة العامة بميدان الثقافة عقب انتهاء أعمال التطوير بها، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير منطقة الثقافة، والتوسع في إنشاء الحدائق العامة، وزيادة المساحات الخضراء؛ لتكون متنفس لأهالي سوهاج، ويأتي ذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، واحتفالات عيد سوهاج القومي في العاشر من أبريل.

عيد الفطر المبارك رفع حالة الطوارى غرف العمليات اللواء طارق محافظ سوهاج

مواد متعلقة

محافظ سوهاج: تخصيص 205 ساحات و8 آلاف مسجد لأداء صلاة عيد الفطر

"الغياب" يُحيل 7 أطباء وفني أشعة بمستشفى جرجا العام في سوهاج للتحقيق

"نزل يشرب مياه".. مصرع سائق صعقا بالكهرباء على الطريق بسوهاج

محافظ سوهاج يعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

محافظ سوهاج يشهد فعاليات ختام الدورة الرمضانية بمركز شباب الصلعا

"الشعب الجمهوري" يوزع 7500 كرتونة رمضانية على الأولى بالرعاية في سوهاج

رئيس الجبلاية في سوهاج للاحتفال بصعود الساحة الشعبية للمتاز ب

"لمّة صعايدة".. متطوعو التحالف الوطني وصناع الحياة يودعون رمضان بإفطار جماعي

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

"رمى نفسه".. مفاجأة فى جريمة "قتل عشيق الأخت" ببشتيل

القبض على شابين يروجان للأعمال المنافية عبر "السوشيال ميديا" بالعمرانية

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

كولر يؤجل البت فى رحيل كهربا عن الأهلى

دخول 247 شاحنة مساعدات غذائية إلى غزة من معبرى رفح وكرم أبوسالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

صور

حكايات الكحك.. حلاوة العيد فى كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب