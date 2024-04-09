سوهاج تستعد للعيد بعدد من الإجراءات.. تعرف عليها

واصلت محافظة سوهاج استعداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بدأت برفع حالة الطوارئ وتجهيز غرف العمليات لرصد أى تجاوزات وتجهيز ساحات الصلاة، وشن الحكلات وفتح الحدائق العامة

محافظة سوهاج تعلن حالة الطوارئ

ومن جانبه، أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، موجها بتفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والمراكز والمدن والأحياء، والمديريات؛ لمتابعة أي تطورات مع تواجد كافة القيادات في مواقعها بكافة الأجهزة، بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة العيد أولا بأول، موجها بالتنسيق اللازم مع مديرية الأمن، والأوقاف لتأمين ساحات صلاة العيد.

التوجية بتكثيف الحملات

كما وجه المحافظ، جميع المسئولين بضرورة تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة خاصة "اللحوم، والأسماك"، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

تخصيص 205 ساحات لصلاة العيد

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حسنى وكيل وزارة الاوقاف بسوهاج، إن وزارة الأوقاف خصصت 205 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بسوهاج هذا العام، وتم تكليف الوحدات المحلية المختلفة بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة، وتقديم الدعم الكامل لأعمال التجهيزات النهائية للساحات المخصصة لصلاة العيد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أن المديرية استعدت لصلاة عيد الفطر المبارك بـ205 ساحات موزعة على مختلف الإدارات الفرعية للأوقاف بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى أكثر من 8 آلاف مسجد بمختلف مراكز ومدن وقرى سوهاج سوف يؤدى فيها صلاة العيد، مشيرا إلى أنه تم تخصيص خطيبين لكل ساحة، أحدهما رئيسي والآخر احتياطي.

افتتح حديقة الثقافة لاستقبال المواطنيين

وفى سياق متصل، افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الحديقة العامة بميدان الثقافة عقب انتهاء أعمال التطوير بها، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير منطقة الثقافة، والتوسع في إنشاء الحدائق العامة، وزيادة المساحات الخضراء؛ لتكون متنفس لأهالي سوهاج، ويأتي ذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، واحتفالات عيد سوهاج القومي في العاشر من أبريل.