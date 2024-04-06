"الشعب الجمهوري" يوزع 7500 كرتونة رمضانية على الأولى بالرعاية في سوهاج

انتهى حزب الشعب الجمهورى بمحافظة سوهاج، تحت إشراف المهندس محمد عويضة، أمين الحزب، وبمتابعة النائب نشأت فؤاد عباس، أمين التنظيم، من توزيع أكثر من 7500 كرتونة رمضانية على أهالينا من الأسر الأولى بالرعاية فى محافظة سوهاج ضمن مبادرة “ مع الناس” التى أطلقها الحزب لتخفيف العبء عن كاهل الأسر بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وقال المهندس محمد عويضة، أمين محافظة سوهاج، إنه تم الانتهاء بتوزيع كراتين رمضان بناء على توجيهات الامانة المركزية وتحت رعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج فى معظم المراكز والقرى بمساعدة السادة نواب الحزب والسادة أعضاء هيئة المكتب، متقدما بالشكر لكل من ساهم فى إخراج هذا العمل الطيب ووصول المساعدات لأصحابها.

وقدم عويضة شكرا خاصا لكلا من نواب االحزب وأعضاء هيئة المكتب على ما بذلوه من جهد في إنجاح المبادرة ودعمهم المستمر لها.

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وفى سياق أخر، نفذت أمانة المراغة بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، مبادرة توفير السكر المدعوم للجمهور ضمن مبادرة "مع الناس" بمقر أمانة المركز تحت إشراف الأستاذ أشرف داود - أمين المركز، والأستاذ وائل رجال أمين التنظيم وأعضاء هيئة مكتب أمانة المركز.

وأعلنت أمانة المركز أنه تحت رعاية محافظة سوهاج وبناء على توجيهات المهندس محمد عويضة - أمين الحزب والنائب نشأت فواد عباس - أمين تنظيم المحافظة، تم توفير كمية كبيرة من السكر المدعوم بسعر 27 جنيها للكيلو وطرحه للمواطنين لرفع العبء عن كاهل المواطنين بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.

وفى سياق متصل، دشنت أمانة حزب الشعب الجمهورى بمحافظة سوهاج، منفذ بيع السلع الغذائية داخل قرية "بنى حميل" بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "مع الناس" التى أطلقها الحزب لدعم أهالينا من الأسر الأولى بالرعاية ورفع العبء عن كاهل المواطن البسيط، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.



جدير بالذكر أنه تم توفير كميات كبيرة من السكر والأرز والسلع الغذائية وتعبئتها من خلال كراتين رمضانية بأسعار مخفضة.

مبادرة الحزب

مبادرة الحزب

مبادرة الحزب

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