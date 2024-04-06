السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"الشعب الجمهوري" يوزع 7500 كرتونة رمضانية على الأولى بالرعاية في سوهاج

مبادرة الحزب
مبادرة الحزب

انتهى حزب الشعب الجمهورى بمحافظة سوهاج، تحت إشراف المهندس محمد عويضة، أمين الحزب، وبمتابعة النائب نشأت فؤاد عباس، أمين التنظيم، من توزيع أكثر من 7500 كرتونة رمضانية على أهالينا من الأسر الأولى بالرعاية فى محافظة سوهاج ضمن مبادرة “ مع الناس” التى أطلقها الحزب لتخفيف العبء عن كاهل الأسر بالتزامن مع شهر رمضان المبارك. 

وقال المهندس محمد عويضة، أمين محافظة سوهاج، إنه تم الانتهاء بتوزيع كراتين رمضان بناء على توجيهات الامانة المركزية وتحت رعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج فى معظم المراكز والقرى بمساعدة السادة نواب الحزب والسادة أعضاء هيئة المكتب، متقدما بالشكر لكل من ساهم فى إخراج هذا العمل الطيب ووصول المساعدات لأصحابها.

وقدم عويضة شكرا خاصا لكلا من نواب االحزب وأعضاء هيئة المكتب على ما بذلوه من جهد في إنجاح المبادرة ودعمهم المستمر لها.

جامعة سوهاج تنظم ندوة عن دور المشروعات القومية فى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة

وفى سياق أخر،  نفذت أمانة المراغة بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، مبادرة توفير السكر المدعوم للجمهور ضمن مبادرة "مع الناس" بمقر أمانة المركز تحت إشراف الأستاذ أشرف داود - أمين المركز، والأستاذ وائل رجال أمين التنظيم وأعضاء هيئة مكتب أمانة المركز.

  وأعلنت أمانة المركز أنه تحت رعاية محافظة سوهاج وبناء على توجيهات  المهندس محمد عويضة - أمين الحزب والنائب نشأت فواد عباس - أمين تنظيم المحافظة، تم توفير كمية كبيرة من السكر المدعوم  بسعر 27 جنيها للكيلو وطرحه  للمواطنين لرفع العبء عن كاهل المواطنين بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.

 وفى سياق متصل، دشنت أمانة حزب الشعب الجمهورى بمحافظة سوهاج، منفذ بيع السلع الغذائية داخل قرية "بنى حميل" بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "مع الناس" التى أطلقها الحزب لدعم أهالينا من الأسر الأولى بالرعاية ورفع العبء عن كاهل المواطن البسيط، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.
  
  جدير بالذكر أنه تم توفير كميات كبيرة من السكر والأرز والسلع الغذائية وتعبئتها من خلال كراتين رمضانية بأسعار مخفضة.

مبادرة الحزب
مبادرة الحزب
مبادرة الحزب
مبادرة الحزب
مبادرة الحزب
مبادرة الحزب
3A7A4591
3A7A4591
3A7A4607
3A7A4607
3A7A4653
3A7A4653
3A7A4655
3A7A4655
3A7A4657
3A7A4657
3A7A4658
3A7A4658
3A7A4664
3A7A4664
3A7A4665
3A7A4665
3A7A4668
3A7A4668
3A7A4702
3A7A4702
3A7A4729
3A7A4729
3A7A4737 (1)
3A7A4737 (1)
3A7A4737
3A7A4737
3A7A4738
3A7A4738
3A7A4746
3A7A4746
3A7A4750
3A7A4750
حزب الشعب الجمهورى بمحافظة سوهاج محافظة سوهاج المهندس محمد عويضة النائب نشأت فؤاد عباس أمين التنظيم مبادرة مع الناس المهندس محمد عويضة أمين محافظة سوهاج اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج

مواد متعلقة

رئيس الجبلاية في سوهاج للاحتفال بصعود الساحة الشعبية للمتاز ب

"لمّة صعايدة".. متطوعو التحالف الوطني وصناع الحياة يودعون رمضان بإفطار جماعي

مصرع طفل وإصابة 29 شخصاً بانقلاب أتوبيس في سوهاج

نائب محافظ سوهاج: الرئيس السيسي ركٌز على بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطن

سيدات سوهاج: المرأة تحظى باهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي

لتطهير المروقات السطحية.. ضعف المياه في المنشأة بسوهاج الثلاثاء والأربعاء

وكيل صحة سوهاج يوجه الطب العلاجى بتخصيص مبنى للطوارئ وتزويده بغرفة عمليات وعناية مركزة

التحالف الوطنى: توزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بسوهاج

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

حنفى جبالى وأحمد موسى ونشأت الديهى يشاركون فى جنازة فتحى سرور (صور)

"الأرصاد" تفجر مفاجأة حول طقس أيام عيد الفطر

بعد محمد شكرى.. معار جديد يعود إلى الأهلى لخلافة على معلول

سعر الدولار اليوم 6-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

رمضان في المعز.. تجربة لا تنسى

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية