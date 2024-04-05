الجمعة 05 أبريل 2024
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مصر

الصحة: افتتاح وحدة غسيل كلوي جديدة بمستشفى عزبة البرج المركزي في دمياط

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تركيب محطتي مياه لخدمة مراكز الغسيل الكلوي بمستشفى بيلا المركزي بمحافظة كفر الشيخ، وأخرى بمستشفى بهتيم بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى افتتاح وحدة غسيل كلوي جديدة بمستشفى عزبة البرج المركزي بمحافظة دمياط، بسعة 8 ماكينات، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم الانتهاء من أعمال التوسعة بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى البلينا المركزي في محافظة سوهاج، لاستيعاب 30 مريضا، وبوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى أسيوط العام لاستيعاب 11 مريضا.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم الانتهاء من أعمال تشطيب مبنى الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى أبوالنمرس في محافظة الجيزة، لافتًا إلى تفعيل خدمة الغسيل الكلوي بوحدة الرعاية المركزة بمستشفى بيلا المركزي في محافظة كفر الشيخ.

وأشار الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى المرور على مراكز الغسيل الكلوي بمستشفيات محافظات أسيوط، والجيزة، ودمياط، والقليوبية، وكفرالشيخ، والمنوفية، والدقهلية، لمتابعة سير العمل بوحدات ومراكز الغسيل الكلوي.

رفع كفاءة العاملين بمراكز الغسيل الكلوي من أطباء وفنيين وتمريض للارتقاء بمستوى الخدمة 

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بالصحة، إلى تدريب 24 طبيبا وممرضة من العاملين بوحدات ومراكز الغسيل الكلوي بمحافظات المنوفية، ودمياط، وذلك ضمن خطة التدريب الخاصة بإدارة الكلى الصناعي، لرفع كفاءة العاملين بمراكز الغسيل الكلوي من أطباء وفنيين وتمريض للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

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كما تابع الدكتور محمد النادي، أنه تم تنفيذ العديد من ورش العمل بمحافظات الجيزة، وقنا، وكفر الشيخ، والقليوبية، والشرقية، والدقهلية، وأسيوط، والمنوفية، للتدريب العملي على ماكينات الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى تنظيم يوم علمي بخصوص الارشادات الصحية لمرضى الغسيل الكلوي، وذلك في مستشفى السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

مراكز الغسيل الكلوي مستشفى بيلا المركزي وزارة الصحة والسكان 8 ماكينات وحدة الغسيل الكلوي

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