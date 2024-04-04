الصحة العالمية: نهدف إلى تعزيز قدرة النظم الصحية فى مواجهة تغير المناخ ومخاطر الكوارث الطبيعية

قالت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن برنامج استجابات النظام الصحي الشامل للمهاجرين يهدف إلى تعزيز قدرة النظم الصحية والسكان المهاجرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الصمود في مواجهة تغير المناخ ومخاطر الكوارث الطبيعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذى يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الآن، بشأن تسخير أوجه التآزر بين التكيّف مع تَغيُّر المناخ والحد من المخاطر في برنامج استجابات النظام الصحي الشامل للمهاجرين، بمشاركة المنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

تدريب العاملين الصحيين

وأفادت بأنه سيتم الاهتمام بمنطقة شرق المتوسط، وتدريب أكبر عدد من العاملين الصحيين بمنطقة شرق المتوسط، والتى ستكون من أولويات المنظمة، وتقديم الخدمة الطبية للجميع، وتقوية مصانع الأدوية فى المنطقة وتقديم الخدمات الصحية للجميع.

كما تطرقت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط أيضًا إلى أهمية الاهتمام بمحاربة المخدرات بمنطقة شرق المتوسط، موضحة أن النزاعات تزيد فى منطقتنا، وأيضًا يزيد عدد المهاجرين فى منطقة شرق الأوسط.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن تسخير أوجه التآزر بين التكيّف مع تَغيُّر المناخ والحد من المخاطر في استجابات النظام الصحي الشامل للمهاجرين هو برنامجٌ مشتركٌ للصندوق الائتماني المتعدد الشركاء للهجرة، ومن المقرر البدء في تنفيذه في العراق والأردن ولبنان.

يشارك في المؤتمر الصحفي المديرون الإقليميون للمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وسيقدمون رؤى عن البرنامج وآخر المستجدات بشأنه، حيث سيشارك فى المؤتمر عثمان بلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، فادي الجنان، نائب رئيس المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.