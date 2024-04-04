الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الصحة العالمية" تعقد مؤتمرًا صحفيًا بشأن التكيّف مع تغيّر المناخ اليوم

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

يعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، مؤتمرًا صحفيًا، ظهر اليوم، بشأن تسخير أوجه التآزر بين التكيّف مع تَغيُّر المناخ والحد من المخاطر في برنامج استجابات النظام الصحي الشامل للمهاجرين، بمشاركة المنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن تسخير أوجه التآزر بين التكيّف مع تَغيُّر المناخ والحد من المخاطر في استجابات النظام الصحي الشامل للمهاجرين هو برنامجٌ مشتركٌ للصندوق الائتماني المتعدد الشركاء للهجرة، ومن المقرر البدء في تنفيذه في العراق والأردن ولبنان.  

قدرة النُظُم الصحية والسكان المهاجرين

وأضافت أنه يهدف هذا البرنامج المشترك للصندوق الائتماني المتعدد الشركاء للهجرة إلى تعزيز قدرة النُظُم الصحية والسكان المهاجرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الصمود في مواجهة تغيُّر المناخ ومخاطر الكوارث.

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وقالت إنه سيحقق البرنامج ذلك الهدف عن طريق إدماج منظورٍ يراعي الفوارق بين الجنسين في الحراك البشري في الاستراتيجيات الوطنية للتكيّف مع مخاطر الكوارث والحد منها في مجال الصحة العامة.  

استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث

وسيشمل البرنامج أنشطةً مختلفةً لتعزيز الوعي بالسياسات، وتحسين الاتساق بين استراتيجيات الصحة العامة واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث، وزيادة فهم المجتمعات المضيفة والمهاجرين للآثار الصحية المترتبة على تغير المناخ. ‏وقد وقع الاختيار على العراق والأردن ولبنان لتكون البلدان المستهدفة استنادًا إلى معاييرٍ محددة‎، ويهدف ذلك البرنامج إلى توفير نماذج يمكن تكرارها وتكييفها في بلدانٍ أخرى.

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أفادت بأنه سيشارك في المؤتمر الصحفي المديرون الإقليميون للمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وسيقدمون رؤى عن البرنامج وآخر المستجدات بشأنه، حيث سيشارك فى المؤتمر عثمان بلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، فادي الجنان، نائب رئيس المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

الصحة العالمية ت غي ر المناخ النظام الصحي الشامل للمهاجرين المنظمة الدولية للهجرة

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