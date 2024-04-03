"الرعاية الصحية" تعلن حاجتها لاستقطاب أفضل الكوادر بالتأمين الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن حاجتها لاستقطاب أفضل الكوادر من الأطباء للعمل بمنشآت الهيئة محافظات التأمين الصحى الشامل، التى تشمل؛ (الإسماعيلية- الأقصر- أسوان- بورسعيد- السويس- جنوب سيناء)، وذلك عن طريق الندب أو الإعارة أو التعاقد.

كما أعلنت الهيئة عن ترحيبها بانضمام الأطباء من مختلف التخصصات الجراحية وغير الجراحية وخاصة التخصصات النادرة وعالية الندرة والتخصصات الطبية المختلفة.

وعن شروط التعاقد مع الأطباء، أعلنت هيئة الرعاية الصحية إنه سيتم وفقًا للشروط التالية.

- المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة.

- الامتيازات الإكلنيكية للأطباء بالتخصصات المختلفة كما هو معتمد باللوائح والقوانين المعمول بها فى الهيئة



وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم اختيار الأطباء طبقا للاحتياج الفعلي والكفاءة الفنية والمؤهلات العلمية وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع.

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة؛ أكدت هيئة الرعاية الصحية، إنه فى حالة التقديم للندب يجب إرفاق بيان حالة حديث موضحًا به الموقف من الجزاءات والإحالة إلى المحكمة التأديبية، لافته إلى أنه لن يلتفت إلى أى طلب غير مستكمل للبيانات المطلوبة بالرابط المرفق؛ https://docs.google.com/.../1FAIpQLScQ.../viewform.

لائحة التدريب للعاملين

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية قد وافق خلال اجتماعه الدوري رقم (72)، على إضافة باب جديد للائحة التدريب للعاملين بالهيئة لتدريب غير العاملين، كما وافق مجلس إدارة الهيئة من حيث المبدأ على تدريب طلبة كلية الطب بسنة الامتياز في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية.



كما وافق مجلس إدارة الهيئة من حيث المبدأ على ضم وتشغيل المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بإسنا وفرع المعهد الفني الصحي بسوهاج فرع إسنا، والمدرسة الثانوية للتمريض بالطور وتكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ إجراءات نقل التبعية لمعاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على صرف المكافأة المالية للعاملين بمعهد رعاية الفنية للتمريض بالمجمع الطبي بالأقصر والمنتدبين من التربية والتعليم للعام الدراسي 2023-2022.