الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الرعاية الصحية" تعلن حاجتها لاستقطاب أفضل الكوادر بالتأمين الشامل

الهيئة العامة للرعاية
الهيئة العامة للرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن حاجتها لاستقطاب أفضل الكوادر من الأطباء للعمل بمنشآت الهيئة محافظات التأمين الصحى الشامل، التى تشمل؛ (الإسماعيلية- الأقصر- أسوان- بورسعيد- السويس- جنوب سيناء)، وذلك عن طريق الندب أو الإعارة أو التعاقد.

كما أعلنت الهيئة عن ترحيبها بانضمام الأطباء من مختلف التخصصات الجراحية وغير الجراحية وخاصة التخصصات النادرة وعالية الندرة والتخصصات الطبية المختلفة.

وعن شروط التعاقد مع الأطباء، أعلنت هيئة الرعاية الصحية إنه سيتم وفقًا للشروط التالية.

- المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة.
- الامتيازات الإكلنيكية للأطباء بالتخصصات المختلفة كما هو معتمد باللوائح والقوانين المعمول بها فى الهيئة

الرعاية الصحية و"الشراء الموحد" تطلقان برنامجًا توعويًا بعنوان "Choose Wisely"


وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم اختيار الأطباء طبقا للاحتياج الفعلي والكفاءة الفنية والمؤهلات العلمية وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع.

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة؛ أكدت هيئة الرعاية الصحية، إنه فى حالة التقديم للندب يجب إرفاق بيان حالة حديث موضحًا به الموقف من الجزاءات والإحالة إلى المحكمة التأديبية، لافته إلى أنه لن يلتفت إلى أى طلب غير مستكمل للبيانات المطلوبة بالرابط المرفق؛ https://docs.google.com/.../1FAIpQLScQ.../viewform.

لائحة التدريب للعاملين

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية قد وافق خلال اجتماعه الدوري رقم (72)، على إضافة باب جديد للائحة التدريب للعاملين بالهيئة لتدريب غير العاملين، كما وافق مجلس إدارة الهيئة من حيث المبدأ على تدريب طلبة كلية الطب بسنة الامتياز في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية.

txt

الاستفادة من أصول الرعاية الصحية لتعزيز كفاءة التأمين الشامل في 6 محافظات


كما وافق مجلس إدارة الهيئة من حيث المبدأ على ضم وتشغيل المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بإسنا وفرع المعهد الفني الصحي بسوهاج فرع إسنا، والمدرسة الثانوية للتمريض بالطور وتكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ إجراءات نقل التبعية لمعاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على صرف المكافأة المالية للعاملين بمعهد رعاية الفنية للتمريض بالمجمع الطبي بالأقصر والمنتدبين من التربية والتعليم للعام الدراسي 2023-2022.

434423430_793974602902631_5948651543277323301_n
434423430_793974602902631_5948651543277323301_n
الهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل الندب الاعارة التخصصات الجراحية

مواد متعلقة

الصحة تفتتح نظام غسيل كلوى آلى يوفر 1.5 مليار جنيه

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لكارت الخدمات المتكاملة للمعاقين بالرقم القومي

الرعاية الصحية تهنئ الرئيس بتوليه فترة رئاسية جديدة بعد حلف اليمين الدستورية

نقيب التمريض تهنئ الرئيس بالولاية الثالثة لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح بالجمهورية الجديدة

احترس من البعوض.. "الصحة" تصدر دليلًا إرشاديًا حول مرض حمى غرب النيل

الرعاية الصحية و"الشراء الموحد" تطلقان برنامجًا توعويًا بعنوان "Choose Wisely"

"الدواء" تُعزز قدرات ممثلي اليقظة الدوائية في مصر من خلال دورة تدريبية متخصصة

نصائح حملة "رمضان بصحة لكل العيلة" لكبار السن خلال شهر رمضان

الأكثر قراءة

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

"الأرصاد" تحذر المواطنين: منخفض جوى متعمق يضرب البلاد فى ذلك الموعد

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

براءة الصحفى أحمد الباهى من التحريض على العنف

"النقل" تكرم 50 أما مثالية تعملن بالوزارة وتوابعها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

صور

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل