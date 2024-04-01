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مصر

نصائح حملة "رمضان بصحة لكل العيلة" لكبار السن خلال شهر رمضان

حملة رمضان بصحة لكل
حملة رمضان بصحة لكل العيلة

قدمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عدد من النصائح من خلال حملة “رمضان بصحة لكل العيلة” لكبار السن خلال شهر رمضان، ونصحت الحملة بضرورة استشارة الطبيب قبل الصيام خاصة إذا كان يعاني من أمراض مزمنة.

وجائت نصائح هيئة الرعاية الصحية كالتالي:
- تناول وجبة الإفطار مبكرًا وابدأ بالحساء أو التمر واللبن.
- حافظ على الترطيب بشرب السوائل بين الإفطار والسحور.
- التركيز على البروتين في وجبة السحور مثل الحليب والألبان والبيض. وتجنب المقالي والأطعمة الدسمة
- تناول وجبات خفيفة ومتوازنة للحفاظ على مستوى الطاقة والتغذية الجيدة.
- تجنب التوتر والضغوطات الزائدة.
- ممارسة النشاط البدني بانتظام للحفاظ على اللياقة البدنية. 
- مراقبة مستوى السكر وضغط الدم.
- التوقف عن الصيام والتوجه للطبيب في حالة ظهور أي أعراض طارئة مثل الإعياء، الدوار، الجفاف، هبوط الضغط، أو هبوط السكر بشكل حاد.

- لا تتردد في استشارة طبيب الأسرة إذا كان لديك أي استفسار أو إذا كنت بحاجة إلى تعديل في العلاج أو النصائح الغذائية

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التغطية الصحية الشاملة

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، قد أعلنت عن فحص 135.000 منتفع بمحافظات تطبيق التغطية الصحية الشاملة «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، وذلك منذ انطلاق مبادرة الهيئة (رمضان بصحة لكل العيلة)، والتي انطلقت في مطلع شهر رمضان الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل.

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وأوضح بيان الهيئة، أن مبادرة (رمضان بصحة لكل العيلة)، تستهدف 3 فئات رئيسة، وهم: مرضى الضغط ومرضى السكري ومرضى السكري والضغط معًا، وذلك بكافة محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الهيئة بالمتابعة الطبية الدورية لأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأولى بالرعاية من كبار السن، وذوي الهمم، وغير القادرين والحالات المرضية عالية الخطورة. 

الرعاية الصحية رمضان بصحة لكل العيلة كبار السن رمضان أمراض مزمنة

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