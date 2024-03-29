الجمعة 29 مارس 2024
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مصر

الرعاية الصحية تُطلق يومًا توعويًا للمواطنين حول الاستخدام الآمن والرشيد للأدوية بمحافظات التأمين الشامل

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، يومًا توعويًا للمواطنين عن الاستخدام الآمن والرشيد للأدوية، داخل كل مستشفياتها بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لصيدلة المستشفيات.

وأبرزت هيئة الرعاية الصحية، دور الصيادلة في تقديم الخدمة الطبية المتميزة بأعلى معايير الجودة العالمية بالتعاون مع الأطباء، مؤكدة دورهم المحوري والأساسي في إنجاح المنظومة الطبية بشكل عام، ويضمن حصول المواطن على دواء آمن وفعال وذي جودة عالية، وذلك في ظل دعم كبير من الدولة، وما توليه من اهتمام بصحة وسلامة المواطنين.

وأشارت الهيئة إلى الأدوار المتعددة لصيادلة المستشفيات التي تضمن أمان وسلامة وفعالية العلاج الدوائي المقدم للمتعاملين مع نظام التأمين الصحي الشامل، حيث يقوم صيدلي الصرف بالعيادات الخارجية بعمل الملائمة الدوائية وتقديم التثقيف الصحي للمرضى، خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة، بهدف ضمان سلامة العلاج المقدم لهم ومنع التفاعلات الدوائية، أما الصيدلي السريري، فيقوم بالتعاون مع الأطباء في الأقسام لمراجعة حالة المرضى ووضع خطط العلاج المناسبة وتقديم التوصيات للفريق الصحي، كما يعمل على وضع البروتوكولات العلاجية والإبلاغ عن الأخطاء الدوائية والآثار الجانبية المتعلقة بالأدوية، وغيرها.

دور صيدلي المستشفى

وتابعت: يقوم صيدلي المستشفى بصرف العلاج لقسم الطوارئ والعمليات والأقسام الداخلية، ويعمل على الملاءمة والتوافق الدوائي للعلاج وصرفه بنظام الجرعة الموحدة، بهدف ضمان إعطاء الدواء بصورة آمنة وفعالة، وفقًا لمبدأ "الدواء الصحيح، للمريض الصحيح، بالجرعة والتركيز الصحيح، بالطريقة الصحيحة، في الوقت الصحيح والمدة المحددة"، ويقوم الصيدلي الرئيسي بوضع خطط العمل وتنظيم المهام ووضع السياسات، بالإضافة إلى متابعة أداء الصيادلة وتنفيذ مشاريع تحسين الجودة بالتنسيق مع فريق الجودة في المنشأة.

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هذا، ويقوم صيدلي التحضير بتحضير الأدوية الوريدية في غرفة التحضير الوريدي بطرق معقمة وآمنة وفعالة، ويشمل ذلك جميع أنواع التحضيرات مثل التحضير الكيماوي لأدوية الأورام، وتحضير الأدوية الوريدية بشكل عام، وتحضير التغذية الوريدية، فيما يلعب صيدلي المخزن دورًا مهمًا في متابعة النواقص وإدارة المخزون الاستراتيجي للأدوية، بينما يعمل صيدلي مركز المعلومات الدوائية على إيجاد بدائل في حالة نقص الأدوية، كما يقوم بالتعامل مع الاستفسارات الدوائية التي يتم استقبالها من الفريق الطبي أو المرضى، ويساهم في إعداد المجلة الشهرية والكتيبات والمنشورات والإرشادات الدوائية التي يتم توزيعها للمرضى والفريق الصحي، ويشارك أيضًا في الحملات التوعوية والأيام العلمية والتدريبات للفريق الصحي.

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وقدمت الهيئة تحية شكر وتقدير وإعزاز لكل صيدلي للدور المهم الذي يلعبه في رفع جودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، مثمنة دور الصيادلة الحيوي كحلقة أساسية في الرعاية الصحية الشاملة وضمان جودة العلاج، وذلك من خلال ضمان الاستخدام الآمن والرشيد للأدوية.

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