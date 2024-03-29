"الصحة" تعلن تطوير وتشغيل 3 أقسام للعلاج الطبيعى خلال فبراير الماضى

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تشغيل وتطوير 3 أقسام للعلاج الطبيعي بمحافظات كفرالشيخ والقليوبية والدقهلية، خلال شهر فبراير الماضي 2024، وذلك ضمن خطة الوزارة لتحسين خدمات العلاج الطبيعي المقدمة للمرضى على مستوى الجمهورية.

تطوير قسم العلاج الطبيعى بوحدة صحة أسرة بلتان التابعة لإدارة طوخ الطبية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم افتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة المنشة الشرقية بإدارة سيدي غازي الصحية، في محافظة كفرالشيخ، إلى جانب تطوير قسم العلاج الطبيعي بوحدة صحة أسرة بلتان التابعة لإدارة طوخ الطبية في محافظة القليوبية، وقسم العلاج الطبيعي بمستشفى صدر المنصورة في محافظة الدقهلية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

تنفيذ 22 يومًا علميًا لأخصائيى العلاج الطبيعى بمستشفيات 3 محافظات

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم تزويد قسمي العلاج الطبيعي بمستشفى صدر بني سويف، وسمسطا المركزي بمحافظة بني سويف، بجهازي ليزر، كما تم تنفيذ 22 يوما علميا لأخصائيي العلاج الطبيعي بمستشفيات محافظات الدقهلية، والبحر الأحمر، وأسيوط، لإطلاعهم على أحدث استراتيجيات العلاج الطبيعي المتبعة، والأبحاث الحديثة في مجال العلاج الطبيعي.

عقد 13 دورة تدريبية لأخصائيى وممارسى العلاج الطبيعى فى 4 محافظات

من جانبه، أشار الدكتور محمد النادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى عقد 13 دورة تدريبية لأخصائيي وممارسي العلاج الطبيعي بمحافظات قنا، وبني سويف، وأسيوط، والقليوبية، لتنمية الكوادر البشرية، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك ضمن الخطة التدريبية الخاصة بالإدارة العامة للعلاج الطبيعي.

وتابع «النادي» أنه تم عقد ندوة تثقيفية عن تشوهات العمود الفقري بإحدى المدارس الحكومية في محافظة بني سويف، وذلك ضمن الحملة التوعوية للمدارس، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.