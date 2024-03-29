"هيئة الدواء" تكشف مستجدات قواعد متغيرات المستلزمات الطبية في ورشة عمل تفاعلية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل خاص بالتعديلات الحديثة على الدليل التنظيمي لقواعد متغيرات المستلزمات الطبية.

وتهدف ورشة العمل إلى توضيح التحديثات الجديدة في الإجراءات والقواعد المتبعة لإجراء المتغيرات على المستلزمات الطبية المسجلة، مع شرح مفصل لكافة المستجدات في خطوات التقديم والمتغيرات التي تهدف لتيسير الإجراءات.

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن ورشة العمل تهدف إلى توضيح دور شركات ومصانع المستلزمات الطبية عملًا على سرعة الانتهاء من إجراءات التقديم، كما تتضمن الورشة عرضًا توضيحيًا لمحتويات ملف التقديم وكيفية تقييمه.

ورشة العمل

وقالت إنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الخميس الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٤ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي ومتاح الحضور عبر إحدى المنصات الإلكترونية، لافته إلى الورشة مقدمة لممثلي شركات ومصانع المستلزمات.

وأشارت إلى أن الورشة التدريبية تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، لافته إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الثلاثاء الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢٤.

وأفادت هيئة الدواء المصرية بأنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.