الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية تبحث مع "فياترس" تعزيز التعاون لتقديم برنامج تدريبى متقدم للأطقم الطبية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بالدكتور أيمن مختار، الرئيس الإقليمي لشركة فياترس بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا والشرق الأدنى، والدكتور محمد سويلم، مدير عام شركة فياترس مصر، والدكتورة منى منير، مدير إدارة الوصول إلى السوق في فياترس مصر.

تم خلال اللقاء استعراض نتائج التعاون المثمر والمستمر بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة فياترس مصر، حيث تم التركيز على المشروعات الصحية التي تهدف إلى تطوير العلاجات للعديد من الأمراض، وتطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية، وتقديم التدريب للأطقم الطبية، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية ومبادرات صحية وفحوصات طبية شاملة للمواطنين.

كما تم خلال اللقاء مناقشة استمرار التعاون بين الجانبين لتقديم برنامج متطور في بناء القدرات للأطقم الطبية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، يشمل البرنامج تدريب أكثر من 300 متدرب من الأطقم الطبية عن طريق الأونلاين وبالحضور الفعلي، ويتم تقديمه بواسطة مدربين عالميين في مختلف مجالات الرعاية الصحية، كما يتمتع التدريب بشهادات معتمدة من العديد من الأكاديميات والمنظمات العالمية مثل American College of Cardiology، World Heart Federation، ASCO، American Diabetes Association، NCD Alliance، World Psychiatric Association، وForum of International Respiratory Societies.

التطوير المستمر لمهارات الأطقم الطبية

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، حرص الهيئة على توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للمواطنين، وأشار إلى أن التدريب والتطوير المستمر لمهارات الأطقم الطبية يعد ركيزة أساسية في تقديم رعاية صحية متميزة وفعّالة، وأوضح السبكي أن هذا التطوير يسهم في تعزيز قدرة الأطقم الطبية على التفاعل مع التقنيات الطبية الحديثة وتطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المرضى وتحقيق نتائج علاجية أفضل، وبالتالي بناء نظام رعاية صحية قوي ومتطور يلبي احتياجات المجتمع بشكل شامل وفعّال ومستدام.

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وأضاف السبكي، أن الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق مع فياترس يسهم في تقديم الحلول الصحية المتطورة، مما يعزز جودة الحياة للمرضى وتعزيز صحة المجتمع بشكل عام، وأكد أهمية تكاتف جهود جميع الجهات المعنية في مجال الرعاية الصحية، والتعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز الرعاية الصحية في مصر، وتوسيع نطاق التغطية الصحية، وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية، لتعزيز تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء المستمر بمستوى الرعاية الصحية في مصر.

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من جانبه، عبر الرئيس الإقليمي لشركة فياترس، عن سعادته بالتعاون المثمر والمستمر مع هيئة الرعاية الصحية، قائلًا: "نحن نفتخر بشراكتنا الاستراتيجية مع هيئة الرعاية الصحية لتقديم البرامج التدريبية الاحترافية المتخصصة والحلول الابتكارية التي تسهم في تطوير الرعاية الصحية وتعزيز صحة المجتمع بشكل عام، ونسعى جاهدين لتلبية احتياجات المرضى بأعلى مستويات الجودة والأمان، بهدف تحقيق رؤيتنا المشتركة نحو تقديم مستويات متقدمة من الرعاية الصحية في مصر، مشيرًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية تمثل تطورًا غير مسبوق في قطاع الرعاية الصحية بمصر، وتلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الوصول إلى أهداف التنمية الصحية المستدامة 2030".

وحضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، والدكتورة هبة عويضة، مدير إدارة التدريب والتطوير، والدكتور مصطفى غراب، المشرف العام على الشراكات مع القطاع الدوائي بالهيئة.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الرعاية الصحية برنامج تدريبي المنشآت الصحية المنظمات العالمية رعاية صحية التغطية الصحية الشاملة التنمية الصحية المستدامة

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