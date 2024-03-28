نصائح هيئة الدواء الغذائية لمرضى ضغط الدم المرتفع في رمضان (إنفوجراف)
- اتبع نظام غني بالفواكه والخضروات.
- قلل كمية الملح المضاف للطعام واستبدله بالتوابل والليمون.
- تجنب الأغذية الغنية بالدهون المشبعة مثل اللحوم الحمراء والمقليات.
- تجنب السكريات والمشروبات الغازية.
- ركز على الأغذية الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والخبز الأسمر والشوفان.
- ركز على الأغذية الغنية بالأوميجا 3 مثل الأسماك وزيت الزيتون.
- ركز على مصادر البوتاسيوم مثل الموز والمشمش والتمر.
- تناول منتجات الألبان قليلة أو خالية الدسم.
- تجنب شرب مشروب مستخلص عرق السوس "5" جم أو أكثر يوميا لعدة أسابيع لأن ذلك قد يسبب ارتفاع ضغط الدم.