الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

نصائح هيئة الدواء الغذائية لمرضى ضغط الدم المرتفع في رمضان (إنفوجراف)

ضغط الدم
ضغط الدم

- اتبع نظام غني بالفواكه والخضروات.

- قلل كمية الملح المضاف للطعام واستبدله بالتوابل والليمون.

- تجنب الأغذية الغنية بالدهون المشبعة مثل اللحوم الحمراء والمقليات.

- تجنب السكريات والمشروبات الغازية.

- ركز على الأغذية الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والخبز الأسمر والشوفان.

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- ركز على الأغذية الغنية بالأوميجا 3 مثل الأسماك وزيت الزيتون.

- ركز على مصادر البوتاسيوم مثل الموز والمشمش والتمر.

- تناول منتجات الألبان قليلة أو خالية الدسم.

- تجنب شرب مشروب مستخلص عرق السوس "5" جم أو أكثر يوميا لعدة أسابيع لأن ذلك قد يسبب ارتفاع ضغط الدم.

"الصحة": فحص 795 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة خلال رمضان

 

 

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الدواء ضغط الدم المرتفع الأغذية الغنية بالدهون السكريات ضغط الدم زيت الزيتون

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