سحب 25 عقارًا طبيًا من الأسواق.. هيئة الدواء تكشف الأسباب

كشفت مصادر هيئة الدواء المصرية، عن أسباب قرارها بسحب وتحريز 25 صنفًا دوائيًا فى الفترة من فبراير الماضي حتى مارس الجاري.

وأشارت المصادر، إلى أن سحب هذه الأدوية يرجع إلى أن هناك عمليات غش تجاري أو عدم مطابقتها للمواصفات من قبل معامل هيئة الدواء أو مخالفة البعض منها اشتراطات التصنيع.

أبرز الأدوية التي تم سحبها

وقالت إن أبرز قرارات سحب الأدوية شملت؛ Serviflox FCT 500 mg، Purified Water USP 42 100%، Ambropro lozenges 20 mg، Haemostatine 250 mg Tablet، Garamycin 40mg/ml Ampoule، Cosantox Film Coated Tablet، Omez 20 mg caps، Deltaclav 228.5 mg/5ml، Atarax 10 mg Tab، DEPILATORY WAX PINE RESIN، Ciprofar 500 mg Tablet.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، قامت وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة، خلال شهر يناير الماضى على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية.

حملات تفتيش

وقالت إنه شمل المرور على أكثر من ٩٠٠٠ مؤسسة صيدلية (الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع)، وتنوعت المخالفات ما بين ضبط أدوية مهربه وغير مسجلة بهيئة الدواء، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول، أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص وأماكن غير مرخصة.

وأهابت هيئة الدواء بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة؛ في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١، أو موقع الهيئة الرسمي، والموضح عليه آلية البحث؛ للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية بهيئة الدواء.

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