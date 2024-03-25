الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سحب 25 عقارًا طبيًا من الأسواق.. هيئة الدواء تكشف الأسباب

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

كشفت مصادر هيئة الدواء المصرية، عن أسباب قرارها بسحب وتحريز 25 صنفًا دوائيًا فى الفترة من فبراير الماضي حتى مارس الجاري.

وأشارت المصادر، إلى أن سحب هذه الأدوية يرجع إلى أن هناك عمليات غش تجاري أو عدم مطابقتها للمواصفات من قبل معامل هيئة الدواء أو مخالفة البعض منها اشتراطات التصنيع.

أبرز الأدوية التي تم سحبها

وقالت إن أبرز قرارات سحب الأدوية شملت؛ Serviflox FCT 500 mg، Purified Water USP 42 100%، Ambropro lozenges 20 mg، Haemostatine 250 mg Tablet، Garamycin 40mg/ml Ampoule، Cosantox Film Coated Tablet، Omez 20 mg caps، Deltaclav 228.5 mg/5ml، Atarax 10 mg Tab، DEPILATORY WAX PINE RESIN، Ciprofar 500 mg Tablet.

هيئة الدواء تلغي تراخيص مكاتب علمية ومخازنها

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، قامت وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة، خلال شهر يناير الماضى على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية.

حملات تفتيش 

وقالت إنه شمل المرور على أكثر من ٩٠٠٠ مؤسسة صيدلية (الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع)، وتنوعت المخالفات ما بين ضبط أدوية مهربه وغير مسجلة بهيئة الدواء، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول، أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص وأماكن غير مرخصة.

txt

فى اليوم العالمى.. "الدواء" تقدم نصائح مهمة لمرضى الدرن والمحيطين بهم

وأهابت هيئة الدواء بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة؛ في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١، أو موقع الهيئة الرسمي، والموضح عليه آلية البحث؛ للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية بهيئة الدواء.

Screenshot_20240325_121645_Firefox
Screenshot_20240325_121645_Firefox
Screenshot_20240325_121728_Firefox
Screenshot_20240325_121728_Firefox
Screenshot_20240325_121704_Firefox
Screenshot_20240325_121704_Firefox
Screenshot_20240325_121810_Firefox
Screenshot_20240325_121810_Firefox
الدواء الغش التجاري معامل هيئة الدواء اشتراطات التصنيع سوق الدواء المستلزمات الطبية

مواد متعلقة

الرعاية الصحية تبحث التعاون مع "سمينس" لتطوير نظام إدارة المباني باستخدام الذكاء الاصطناعي والميتافيرس

الرقابة الصحية: حصول 16 منشأة طبية على اعتماد "جهار" واعتماد 6 وحدات رعاية أولية

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

الصحة: وضع برنامج عمل لتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة أداء المستشفيات على الواقع

فى اليوم العالمى.. "الدواء" تقدم نصائح مهمة لمرضى الدرن والمحيطين بهم

الصحة العالمية: الإقبال على العلاج الوقائى من السل فى شرق المتوسط ضعيف

الصحة العالمية: 10 ملايين شخص مصاب بالسل على مستوى العالم

مؤتمر صحفى للصحة العالمية حول الوقاية من السُّل.. وتؤكد: أكثر الأمراض فتكًا بالبشر

الأكثر قراءة

عاجل|انخفاض أسعار السلع الزراعية رغم تحريك الوقود.. وزيادة الإنتاج كلمة السر

والد حبيبة الشماع بعد إحالة سائق أوبر للجنايات: كنت عارف إنه كذاب وربنا كشف ستره

تعاطى مخدرات وتحرش.. النيابة تفجر مفاجآت جديدة بشأن المتهم فى واقعة حبيبة الشماع

سعر الدولار اليوم 15 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

أول تعليق من إمام عاشور بعد خضوعه لعملية جراحية فى الكتف

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟