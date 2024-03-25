الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية تبحث التعاون مع "سمينس" لتطوير نظام إدارة المباني باستخدام الذكاء الاصطناعي والميتافيرس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع المهندس أحمد جمال الزيات، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأنظمة الهندسية (EMS)، الشركاء الرسميين لشركة سمينس، والسيد وائل عمر، نائب الرئيس الأول للصناعات الرقمية بشركة سيمنس، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتحسين كفاءة إدارة المنشآت الصحية، وتركزت المناقشات على إمكانية تطوير نظام إدارة المباني (BMS) باستخدام التكنولوجيا الذكية، مثل الذكاء الاصطناعي والميتافيرس وانترنت الأشياء، وذلك لتحسين الربط الإلكتروني للأنظمة الرقمية لنظم الطاقة والأمان في المنشآت الصحية بمحافظات التأمين الشامل.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سمينس خلال اللقاء، تهدف إلى تقديم حلول رقمية متكاملة لربط أنظمة إدارة المباني في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في مختلف المحافظات، وستعتمد هذه الحلول على استخدام التكنولوجيا الذكية لتحليل البيانات وتقديم فوائد عديدة للهيئة وللمرضى.

تطوير نظام إدارة المباني

وأوضح السبكي، أن تطوير نظام إدارة المباني باستخدام التكنولوجيا الذكية سيكون له أهمية كبيرة في قطاع الرعاية الصحية، ومن بين أبرز الفوائد المتوقعة لتطبيق هذه الحلول: زيادة كفاءة إدارة المنشآت الصحية، وتقليل استهلاك الطاقة والأعطال المفاجئة، وتحسين الراحة والسلامة للمرضى، وتحسين عمليات الرصد والتحليل والتنبؤ لدعم اتخاذ القرار والتخطيط وفقًا للاحتياجات.

txt

الرعاية الصحية والوكالة الفرنسية للخبرة يبحثان سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات الدولية

وأكد السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تمضي قُدمًا في التحول الرقمي للارتقاء بجميع جوانب الرعاية الصحية وتحقيق أقصى استفادة من التقنيات الحديثة، بهدف ضمان تقديم رعاية متميزة وفعالة وتعزيز تجربة المرضى بشكل شامل ومستدام، وأكد مواصلة الهيئة في بذل الجهود لتعزيز التعاون مع الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا لتحقيق رؤيتها في تقديم رعاية صحية متميزة وفعالة ومبتكرة للجميع.

txt

إشادات فرنسية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

ومن جانبه، أعرب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأنظمة الهندسية، الشركة الشريكة الرسمية لشركة سمينس، عن تطلعه لتعزيز التعاون المستمر والمثمر مع هيئة الرعاية الصحية، وأكد أن هيئة الرعاية الصحية تحقق تقدمًا ملموسًا في التحول الرقمي، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير الخدمات الصحية وتحسينها، ولفت إلى أن التعاون مع هيئة الرعاية الصحية يعد خطوة هامة لتحقيق أهداف الشركة ورؤيتها الاستراتيجية نحو تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتمكين الرعاية الصحية الشاملة في المجتمع.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الرعاية الصحية التكنولوجيا الذكية الذكاء الاصطناعي الربط الالكتروني التحول الرقمي

مواد متعلقة

الرقابة الصحية: حصول 16 منشأة طبية على اعتماد "جهار" واعتماد 6 وحدات رعاية أولية

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

الصحة: وضع برنامج عمل لتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة أداء المستشفيات على الواقع

فى اليوم العالمى.. "الدواء" تقدم نصائح مهمة لمرضى الدرن والمحيطين بهم

الصحة العالمية: الإقبال على العلاج الوقائى من السل فى شرق المتوسط ضعيف

الصحة العالمية: 10 ملايين شخص مصاب بالسل على مستوى العالم

مؤتمر صحفى للصحة العالمية حول الوقاية من السُّل.. وتؤكد: أكثر الأمراض فتكًا بالبشر

إشادات فرنسية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

منهم كلوب وجوارديولا.. أكثر 5 مدربين استمرارًا مع أنديتهم

أب وابنه يغرقان في فنطاس مازوت بمنشأة القناطر

800 فلسطينى مقابل 40 إسرائيليًا.. كواليس تقدم مفاوضات الهدنة فى غزة

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

شقيق الأميرة الراحلة ديانا يدعم كيت ميدلتون بكلمات مؤثرة

استثمارات هندية ضخمة فى مجال الاتصالات تصل مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟

الجزيرة تتراجع عن قصة الاغتصاب التي اتهم بها الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء

قناة إسرائيلية: هناك تخوفات من تأثير اجتياح رفح على المساعدات الأمريكية لإسرائيل