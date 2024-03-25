الرعاية الصحية تبحث التعاون مع "سمينس" لتطوير نظام إدارة المباني باستخدام الذكاء الاصطناعي والميتافيرس

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع المهندس أحمد جمال الزيات، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأنظمة الهندسية (EMS)، الشركاء الرسميين لشركة سمينس، والسيد وائل عمر، نائب الرئيس الأول للصناعات الرقمية بشركة سيمنس، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتحسين كفاءة إدارة المنشآت الصحية، وتركزت المناقشات على إمكانية تطوير نظام إدارة المباني (BMS) باستخدام التكنولوجيا الذكية، مثل الذكاء الاصطناعي والميتافيرس وانترنت الأشياء، وذلك لتحسين الربط الإلكتروني للأنظمة الرقمية لنظم الطاقة والأمان في المنشآت الصحية بمحافظات التأمين الشامل.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سمينس خلال اللقاء، تهدف إلى تقديم حلول رقمية متكاملة لربط أنظمة إدارة المباني في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في مختلف المحافظات، وستعتمد هذه الحلول على استخدام التكنولوجيا الذكية لتحليل البيانات وتقديم فوائد عديدة للهيئة وللمرضى.

تطوير نظام إدارة المباني

وأوضح السبكي، أن تطوير نظام إدارة المباني باستخدام التكنولوجيا الذكية سيكون له أهمية كبيرة في قطاع الرعاية الصحية، ومن بين أبرز الفوائد المتوقعة لتطبيق هذه الحلول: زيادة كفاءة إدارة المنشآت الصحية، وتقليل استهلاك الطاقة والأعطال المفاجئة، وتحسين الراحة والسلامة للمرضى، وتحسين عمليات الرصد والتحليل والتنبؤ لدعم اتخاذ القرار والتخطيط وفقًا للاحتياجات.

وأكد السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تمضي قُدمًا في التحول الرقمي للارتقاء بجميع جوانب الرعاية الصحية وتحقيق أقصى استفادة من التقنيات الحديثة، بهدف ضمان تقديم رعاية متميزة وفعالة وتعزيز تجربة المرضى بشكل شامل ومستدام، وأكد مواصلة الهيئة في بذل الجهود لتعزيز التعاون مع الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا لتحقيق رؤيتها في تقديم رعاية صحية متميزة وفعالة ومبتكرة للجميع.

ومن جانبه، أعرب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأنظمة الهندسية، الشركة الشريكة الرسمية لشركة سمينس، عن تطلعه لتعزيز التعاون المستمر والمثمر مع هيئة الرعاية الصحية، وأكد أن هيئة الرعاية الصحية تحقق تقدمًا ملموسًا في التحول الرقمي، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير الخدمات الصحية وتحسينها، ولفت إلى أن التعاون مع هيئة الرعاية الصحية يعد خطوة هامة لتحقيق أهداف الشركة ورؤيتها الاستراتيجية نحو تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتمكين الرعاية الصحية الشاملة في المجتمع.