الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

إشادات فرنسية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

الهيئة العامة للرعاية
الهيئة العامة للرعاية الصحية

أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن إشادات وفد الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الخبرة الفرنسية، وذلك عقب زيارتهم عددًا من منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

الرعاية الصحية والوكالة الفرنسية للخبرة يبحثان سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات الدولية

وأشارت الهيئة إلى إشادة سيسيل كوبري، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية بشمال إفريقيا للتطوير والتنمية، والتي أعربت فيه عن سعادتها بزيارة مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، مشيدة بحداثة تجهيزات المجمع وإمكاناته المتطورة، فضلًا عن نظم المعلومات وآلية الربط الإلكتروني بين كل مدخلات النظام الصحي تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة، وهو ما يمكن الطواقم الطبية من اتخاذ القرار الطبي السليم، معربة عن فخرها بالشراكة مع الهيئة لإنجاح هذا النظام.

شراكة قوية مع الهيئة

وأفادت بأن مارتن فورتيس، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية Expertise France، أعرب عن إعجابه الشديد بكل ما رآه داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، وقال: أفخر بالتعاون بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية وتناقل الخبرات لنكون جزءًا من هذا العمل المذهل، وتطلعنا لبناء شراكة قوية مع الهيئة.

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الرعاية الصحية تنصح بضرورة تجنب تناول الحلويات الزائدة فى شهر رمضان

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبي صرح طبي يضم 9 مبانِ تخصصية، كما يقدم الخدمة الطبية والعلاجية في مختلف التخصصات من خلال 23 قسمًا، وتبلغ الطاقة السريرية للمجمع 286 سريرًا داخليًا و64 سرير رعاية مركزة، ويخدم المجمع مليونًا و150 ألف مواطن.

مجمع الاسماعيلية الطبي وفد الوكالة الفرنسية مؤسسة الخبرة الفرنسية الإسماعيلية الرعاية الصحية تناقل الخبرات

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