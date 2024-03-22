صحة طلاب المدارس "أمانة" (إنفوجراف)
- فحص 913721 طالبًا بالصف الأول الإعدادي من فيروس سي.
- استهداف 14 مليونًا و439 ألفًا و200 طالب بالمرحلة الابتدائية بالفحص من فيروس سي.
- فحص فيروس سى يتم من خلال فرق طبية مدربة باستخدام الكواشف السريعة.
- فحص 4.5 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية من أمراض «الأنيميا والسمنة والتقزم».
- تحويل الحالات المصابة لعيادات التأمين الصحي للحصول على العلاج اللازم.
- تطعيم الأطفال برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية ضد الديدان والطفيليات المعوية.
- تطعيم تلاميذ الصفوف الأولى بـ"الحضانة، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي" ضد الالتهاب السحائي.
- تطعيم طلبة الصفين الثاني والرابع الابتدائي بالتطعيم الثنائي "الدفتيريا والتيتانوس".