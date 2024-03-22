الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنفوجراف

صحة طلاب المدارس "أمانة" (إنفوجراف)

إنفوجراف
إنفوجراف

- فحص 913721 طالبًا بالصف الأول الإعدادي من فيروس سي.

- استهداف 14 مليونًا و439 ألفًا و200 طالب بالمرحلة الابتدائية بالفحص من فيروس سي.

- فحص فيروس سى يتم من خلال فرق طبية مدربة باستخدام الكواشف السريعة.

- فحص 4.5 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية من أمراض «الأنيميا والسمنة والتقزم».

- تحويل الحالات المصابة لعيادات التأمين الصحي للحصول على العلاج اللازم.

كيف حافظت الدولة على صحة طلاب المدارس من الأمراض؟

- تطعيم الأطفال برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية ضد الديدان والطفيليات المعوية.

- تطعيم تلاميذ الصفوف الأولى بـ"الحضانة، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي" ضد الالتهاب السحائي.

- تطعيم طلبة الصفين الثاني والرابع الابتدائي بالتطعيم الثنائي "الدفتيريا والتيتانوس".

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الصحة: فحص 4 ملايين و478 ألف طالب ضمن مبادرة «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية

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فيروس سي فرق طبية مدربة الكواشف السريعة الانيميا التقزم

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كيف حافظت الدولة على صحة طلاب المدارس من الأمراض؟

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