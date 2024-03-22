الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يوفر كارت الخدمات المتكاملة الكثير من المزايا والخدمات لفئات ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث إنه يُعد وثيقة رسمية تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُثبت نوع ودرجة الإعاقة لديهم، ويوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا.

 

مستحقوا كارت الخدمات المتكاملة 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مستحقي كارت الخدمات المتكاملة 2024 للحصول على كافة الخدمات التي يكفلها لهم القانون المصري وهم كما يلي..

- الإعاقة الشديدة وهي التي تؤدي إلى فقدان الإنسانية لاستقلاليته في الحركة أو التواصل أو العناية بذاته.

- الإعاقة المتوسطة وهي التي تؤدي إلى صعوبة في الحركة أو التواصل أو العناية بالذات وتشمل ما يلي:-

  • الإعاقة البصرية مثل فقدان البصر أو ضغف البصر الشديد.
  • الإعاقات السمعية مثل فقدان السمع أو ضعف السمع الشديد.
  • الإعاقات الذهنية مثل التخلف العقلي أو صعوبة التعلم.
  • الإعاقة الحركية مثل الشلل أو ضمور العضلات.
  • الإعاقة المزدوجة أو المتعددة هي الإعاقة التي يعاني منها الشخص من أكثر نوع من الإعاقة.
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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024

هناك 4 طرق يمكنك مم خلالها الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، وهو ما سنستعرضه خلال السطور التالية..
1. موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
اختر "خدمات ذوي الإعاقة".
اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
أدخل الرقم القومي الخاص بك.
اضغط على "استعلام".

2. من خلال تطبيق "معاقين" على الهاتف المحمول:

قم بتحميل تطبيق "معاقين" من متجر التطبيقات.
افتح التطبيق وقم بإنشاء حساب.
أدخل الرقم القومي الخاص بك.
اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".


3. من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي:

قم بالاتصال بالرقم 1444 من أي هاتف محمول أو أرضي.
اختر "خدمات ذوي الإعاقة".
اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
أدخل الرقم القومي الخاص بك.


4. من خلال التوجه إلى أحد مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي:

يمكنك التوجه إلى أحد مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي في مدينتك.
احضر معك صورة من بطاقة الرقم القومي.
اطلب من موظف الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.
 

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وشروط اسنخراجها للمعاقين

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 

يقدم كارت الخدمات المتكاملة المميزات التالية..

  • خدمة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.
  • التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.
  • الكشف المجانى في المستشفيات لذوي الإعاقة.
  • الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
  • الإعفاء من الضرائب.
  • الدمج في مدارس التعليم الأساسى لذوي الإعاقة.
  • الدمج في المعاهد والجامعات.
  • ميزة الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.
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