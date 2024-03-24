الأحد 24 مارس 2024
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مصر

الصحة العالمية: 10 ملايين شخص مصاب بالسل على مستوى العالم

الدكتورة حنان بلخي
الدكتورة حنان بلخي

قالت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، إنه في كل عامٍ، يصاب 10 ملايين شخص بالسل على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن السل مرضٌ معدٍ يصيب الرئتيْن بشكل رئيسي، ولكنه يستطيع مهاجمة أي جزء آخر من أجزاء الجسم.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، إن السل يقتل 1.5 مليون شخص كل عامٍ على الرغم من أنه مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه - مما يجعله أكثر الأمراض المعدية فتكًا بالبشر في العالم.

وأفادت الدكتورة حنان بلخي، بأن مرض السل يعد أيضًا السبب الرئيسي للوفاة في صفوف المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، وأحد العوامل الرئيسية التي تسهم في مقاومة مضادات الميكروبات على الصعيد العالمي.

 

عدد الإصابات والوفيات بالسل

وقالت إنه في عام 2022، أصيب 856000 شخص بالسل، وتوفي 84000 شخص من جرَّائه، وهو ما يمثل 8% و7% من حالات الإصابات والوفيات على مستوى العالم.

وقالت إنه يمكن إيقاف تحوُّل عدوى السل إلى مرضٍ نشطٍ، نحتاج إلى علاج وقائي، فلا يزال الإقبال على العلاج الوقائي من السل في إقليم المنظمة لشرق المتوسط ضعيفًا حتى الاّن. 
ويعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط مؤتمر صحفى الآن حول الوقاية من السُّل وعلاجه في إقليم شرق المتوسط بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السُّل لعام 2024.

يشارك فى المؤتمر؛ الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور مارتن فان دن بوم، المستشار الإقليمي للبرنامج الإقليمي لمكافحة السُّل، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتورة لين سوسي، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسُّل والملاريا.

الصحة العالمية السل الأمراض المعدية العلاج الوقائي مكافحة الس ل

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