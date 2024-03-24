الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

تحرص الدولة المصرية على الإهتمام بفئات ذوى الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال كارت الخدمات المتكاملة، والذى يعد وثيقة رسمية تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُثبت نوع ودرجة الإعاقة لديهم، ويوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا.

ألوان كارت الخدمات المتكاملة 2024

جاءت ألوان كارت الخدمات المتكاملة 2024 والتي يحصل ذوي الاجتياجات الحاصة على حقوقهم وفقا لها كما يلي:-

البطاقة الزرقاء: تصدر لذوي الاعاقات الشديدة.

البطاقة الخضراء: تصدر لذوي الاعاقات المتوسطة.

البطاقة البنفسجية: تصدر لذوي الاعاقات الشديدة أو المتوسطة الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو إعاقات سلوكية.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أن يكون مصري الجنسية.

أن يكون مقيمًا في مصر.

أن لا يتجاوز عمره 60 عامًا.

أن لا يكون له أي دخل ثابت.



الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لكارت الخدمات المتكاملة

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية..

- الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة .

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن الراغب في الاستعلام.

- كتابة كلمة المرور الخاصة بالمتقدم للكشف الطبي.

- الضغط على أيقونة "بحث" لتظهر النتيجة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

يوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا وهى:-

خدمة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.

التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

الكشف المجانى في المستشفيات لذوي الإعاقة.

الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

الإعفاء من الضرائب.

تتيح البطاقة ميزة الدمج في مدارس التعليم الأساسى لذوي الإعاقة.

الدمج في المعاهد والجامعات.

بطافة الخدمات لذوي الإعاقة ميزة الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.