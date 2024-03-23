السبت 23 مارس 2024
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مصر

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، حيث أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي إمكانية التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024، تسهيلًا على المواطينن غير القادرين وفي إطار ميكنة الخدمات والهيئات الحكومية ورؤية مصر 3030، ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي.

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الاحتياجات الخاصة

ويمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذزي الاحتياجات الخاصة من خلال إتباع الطريقة التالية:-

  • ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط (من هنا).
  • اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".
  • اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
  • أدخل الرقم القومي الخاص بك.
  • اضغط على "بحث" ستظهر لك النتيجة.
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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

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 تطبيق "معاقين" على الهاتف المحمول

يمكن الاستعلام عن البطاقة الخدمية من خلال تطبيق معاقين بالخطوات التالية:-

  • قم بتحميل تطبيق "معاقين" من متجر التطبيقات.
  • افتح التطبيق وقم بإنشاء حساب.
  • أدخل الرقم القومي الخاص بك.
  • اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي

يمكن الاستعلام عن البطاقة الخدمية من خلال الرقم الساخن لوزارة التضامن بالخطوات التالية:-

  • قم بالاتصال بالرقم 1444 من أي هاتف محمول أو أرضي.
  • اختر "خدمات ذوي الإعاقة".
  • اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
  • أدخل الرقم القومي الخاص بك.
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كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن كارت الخدمات المتكاملة

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أهم مميزات الكارت وهي أنه يحق للمستفيد الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.

كما أن المستفيد من الكارت له حق التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير أدوات ووسائل تعليمية مساعدة، وتوفير مترجمين للغة الإشارة، وتوفير مرافقين ذوي خبرة في التعامل مع ذوي الإعاقة.

 

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