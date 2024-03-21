الخميس 21 مارس 2024
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مصر

وزير الزراعة يتابع منظومة كارت الفلاح والتحول الرقمي في التقاوي

السيد القصير
السيد القصير

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لمتابعة منظومة كارت الفلاح والتحصيل الالكتروني والتحول الرقمي في توزيع التقاوي ومتابعة نقل الأسمدة من خلال نظام الـ"gps"، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في منظومة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية للمزارعين.

وقد حضر اللقاء قيادات الوزارة المعنية وكذلك ممثل شركة أي فاينانس وخلال الاجتماع أشاد القصير بالتعاون مع الشركة المسئولة عن منظومة التحول الرقمي في الوزارة وما تحقق على أرض الواقع في مجال التحول الرقمي بالقطاع الزراعي، مشيرا إلى أن التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية للخدمات الزراعية تسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الجهد والوقت حيث ساهمت  منظومة كارت الفلاح. 

في وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين ومتابعة أعمال الصرف وعدم التلاعب أو التهريب، الاجتماع ناقش كذلك مدى إمكانية تطبيق التحصيل الإلكتروني في الجمعيات الزراعية بما يحقق مصلحة الفلاح ويأتي في إطار رؤية الدولة التحول للشمول المالي. 

وتناول الاجتماع أيضا دراسة سبل إدراج منظومة الحوكمة لسيارات نقل الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات باستخدام أجهزة التتبع الـ"GPS".

كما ناقش الاجتماع كيفية إدراج توزيع التقاوي في منظومة التحول الرقمي لحماية الفلاح وضمان حصوله على شيكارة تقاوي مؤمنة ومعتمدة لتحقيق أعلى إنتاجية، والجدير بالذكر أن نسبة إنجاز منظومة كارت الفلاح بلغت 92% وإجمالي عدد الكروت التي تم استخراجها تجاوزت 4،570  مليون كارت.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى منظومة كارت الفلاح التحول الرقمي التقاوي شيكارة تقاوى

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