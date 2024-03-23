السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التضامن" تسجل 19 ألف مواطن من ذوى الإعاقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أن حملة "هنوصلك" نجحت في تسجل 19 ألف مواطن من ذوي الإعاقة على المنظومة الإلكترونية لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، على مستوى المحافظات، بالتنسيق مع مكاتب التأهيل المتنقلة، ومؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري.

وأوضحت وزارة التضامن أن مكاتب التأهيل تشمل مختلف المحافظات، مثل مكتب تأهيل أسوان والبدرشين وبورسعيد وقنا والمنصورة وطهطا، ومكتب تأهيل مركز كفرالشيخ وسيدي سالم ودسوق وأبوقير والعامرية.

وتابعت التضامن: كما تشتمل مكاتب التأهيل على مكتب تأهيل الجناين وقويسنا والسادات ومنوف وبركة السبع والباجور، والمنيا وأبوقرقاص وشبرا الخيمة غرب وطوخ وبنها وأبوالمطامير وكوم حمادة والسراقنا والبداري وديروط، والزقازيق والحسينية وبلبيس والأقصر وأرمنت وإسنا والفيوم وسنورس والزيتون ومنشأة ناصر وحلوان والمعادي.

كارت الخدمات المتكاملة 

وطبقًا لوزارة التضامن يقدم كارت الخدمات المتكاملة مجموعة من المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، منها مجانية العلاج والتعيين بنسبة 5% في المؤسسات، فضلًا عن الحصول على سيارات مجهزة تناسب الإعاقة ووحدات سكنية أيضًا، بالإضافة إلى كل ما ييسر البيئة التعليمية سواء في المدارس أو الجامعات.

وتتم هذه الخدمات بالتنسيق بين وزارة التضامن والوزارات الأخرى المعنية: الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، فضلًا عن الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 

التضامن وزارة التضامن ذوي الإعاقة كارت الخدمات المتكاملة صناع الحياة

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