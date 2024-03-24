الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

فى اليوم العالمى.. "الدواء" تقدم نصائح مهمة لمرضى الدرن والمحيطين بهم

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

قدمت هيئة الدواء المصرية نصائح لمرضى الدرن والمحيطين بهم بمناسبة اليوم العالمي للدرن.

ونصحت هيئة الدواء بضرورة اتباع النصائح التالية:

- ضرورة الالتزام بجدول التطعيمات للأطفال، وتناول لقاح الدرن (BCG) للأطفال عند الولادة؛ للوقاية والتقليل من شدة الإصابة بالمرض.​

- الالتزام بالاستمرار في العلاج المحدد بواسطة الطبيب، حتى بعد تحسن الأعراض؛ لضمان التخلص من البكتيريا بشكل كامل من الجسم، وتجنبًا لحدوث مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.​

- الالتزام بالإجراءات الوقائية تجنبًا لعدوى الأفراد المحيطين بالمريض خاصة في الأسابيع الأولى من العلاج.​

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- الرجوع للطبيب واستشارة الصيدلي في حال ظهور أعراض جانبية أثناء العلاج، مثل: اصفرار البشرة وبياض العين، ارتفاع درجة الحرارة غير مبرر، وخز أو تنميل في اليدين أو القدمين، طفح جلدي أو حكة في الجلد، تغييرات في البصر مثل عدم وضوح الرؤية.​

- الالتزام بالتحاليل المطلوبة (وظائف الكبد)، والمتابعة الطبية في المواعيد المحددة.​

- ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي عن وجود أي تفاعلات دوائية بين أدوية علاج السٌل والأدوية الأخرى التي يتم تناولها أثناء فترة علاج السٌل.​

تفاصيل عن مرض السل

يذكر أنه مرض مُعْدٍ تسببه المُتَفَطِّرَة السُّلِّيَّة، وينتشر السل عبر الهواء، وعندما يسعل المصابون بالعدوى أو يعطسون أو يتحدثون أو يبصقون أو يضحكون أو يغنون فإنهم يدفعون جراثيم السل (المعروفة باسم العُصَيَّات) إلى الهواء.

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وقالت إنه قد يصاب الأشخاص الأصحاء بالعدوى إذا استنشقوا الهواء الذي يحتوي على عصيات السل، وعادةً ما تحدث العدوى بالسل خلال المخالطة عن قُرب لفترة من الزمن مع شخص مصاب بالسل، ويمثل الازدحام في المنزل أو في العمل أحد عوامل الخطر المهمة لعدوى السل، والأشخاص المصابون بالسُّل الرئوي هم وحدهم الذين يحملون العدوى.

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