هيئة الدواء تلغي تراخيص مكاتب علمية ومخازنها

نشرت الوقائع الرسمية اليوم، قراربن هامين لهيئة الدواء المصرية بشان الغاء تراخبص مكاتب علمية ومخازنها وجاء القرار الاول الذى نشرتة الوقائع الرسمية لهيئة الدواء المصرية قرار رقم 124 لسنة ٢٠٢٤بشان إلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمي "فارما سى" ومخزن العينات التابع له. ومقره فيلا رقم (۱۰۱) المنطقة الثالثة - الحي الأول - التجمع الخامس - القاهرة. ومقر مخزن العينات هو فيلا رقم (۱۰۱) المنطقة الثالثة - الحي الأول - التجمع الخامس - القاهرة.

إلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمي "فارما سى"

ونص قرار هيئة الدواء المصرية قرار رقم 124 لسنة ٢٠٢٤ رئيس هيئة الدواء المصرية بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة ١٩٥٥ وتعديلاته ؛ وعلى قانون تنظيم أعمال الوكالة والوساطة التجارية رقم 120 لسنة ۱۹۸۲ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون تنظيم سجل المستوردين رقم 121 لسنة ۱۹۸۲ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ۲۰۱۹ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 315 لسنة ۲۰۲۱ بتنظيم المكاتب العلمية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 22 لسنة ٢٠١٦ بترخيص مكتب علمي باسم "فارما سى" تحت رقم (198/2016) ؛ وعلى تقرير التفتيش والمعاينة بإدارة تراخيص المكاتب العلمية ومراكز الثبات والتكافؤ الحيوي بالإدارة العامة لتراخيص المكاتب العلمية ومخازن ومستودعات ومراكز التكافؤ الحيوي بالإدارة المركزية للعمليات المؤرخ 17/3/2022 ؛ وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للعمليات ؛ ولصالح العمل ؛ قــــــــرر:

( المادة الأولى ) إلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمي "فارما سى" ومخزن العينات التابع له. ومقره: فيلا رقم (۱۰۱) المنطقة الثالثة - الحي الأول - التجمع الخامس - القاهرة. ومقر مخزن العينات هو: فيلا رقم (۱۰۱) المنطقة الثالثة - الحي الأول - التجمع الخامس - القاهرة.

( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

إلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمي "ماداوس"

كما نشرت الوقائع المصرية القرارالثانى لهيئة الدواء المصرية قرار رقم 109 لسنة ٢٠٢٤بشان إلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمي "ماداوس" ومخزن العينات التابع له. ومقره: (٤٧) شارع رمسيس، الدور الأول علوي - شقة رقم (۲۱) - القاهرة. ومقر مخزن العينات هو: (٤٧) شارع رمسيس، الدور الأول علوي - شقة رقم (۲۱) - القاهرة.

ونص قرار هيئة الدواء المصرية قرار رقم 109 لسنة ٢٠٢٤ رئيس هيئة الدواء المصرية بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة ١٩٥٥ وتعديلاته ؛ وعلى قانون تنظيم أعمال الوكالة والوساطة التجارية رقم 120 لسنة ۱۹۸۲ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون تنظيم سجل المستوردين رقم 121 لسنة ۱۹۸۲ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ۲۰۱۹ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 315 لسنة ۲۰۲۱ بتنظيم المكاتب العلمية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 281 لسنة ۱۹۸۸ بترخيص مكتب علمي باسم "ماداوس" تحت رقم (45/1988) ؛ وعلى القرار رقم 28 لسنة 2022 بتجديد ترخيص مكتب علمي "ماداوس" ؛ وعلى الطلب المقدم من مدير المكتب العلمي بتاريخ 27/9/2023 بشأن إلغاء رخصة مكتب علمي "ماداوس" بجمهورية مصر العربية ؛ وعلى تقرير التفتيش والمعاينة بإدارة تراخيص المكاتب العلمية ومراكز الثبات والتكافؤ الحيوي بالإدارة العامة لتراخيص المكاتب العلمية ومخازن ومستودعات ومراكز التكافؤ الحيوي بالإدارة المركزية للعمليات المؤرخ 24/10/2023 ؛ وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للعمليات ؛ ولصالح العمل ؛ قــــــــرر:

( المادة الأولي ) إلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمي "ماداوس" ومخزن العينات التابع له. ومقره: (٤٧) شارع رمسيس، الدور الأول علوي - شقة رقم (۲۱) - القاهرة. ومقر مخزن العينات هو: (٤٧) شارع رمسيس، الدور الأول علوي - شقة رقم (۲۱) - القاهرة.

( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.