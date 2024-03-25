الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

هيئة الدواء تلغي تراخيص مكاتب علمية ومخازنها

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

نشرت الوقائع الرسمية اليوم، قراربن هامين لهيئة الدواء المصرية بشان الغاء تراخبص مكاتب علمية ومخازنها وجاء القرار الاول الذى نشرتة الوقائع الرسمية لهيئة الدواء المصرية قرار رقم 124 لسنة ٢٠٢٤بشان إلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمي "فارما سى" ومخزن العينات التابع له. ومقره فيلا رقم (۱۰۱) المنطقة الثالثة - الحي الأول - التجمع الخامس - القاهرة. ومقر مخزن العينات هو  فيلا رقم (۱۰۱) المنطقة الثالثة - الحي الأول - التجمع الخامس - القاهرة.

 إلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمي "فارما سى"

ونص قرار هيئة الدواء المصرية قرار رقم 124 لسنة ٢٠٢٤ رئيس هيئة الدواء المصرية بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة ١٩٥٥ وتعديلاته ؛ وعلى قانون تنظيم أعمال الوكالة والوساطة التجارية رقم 120 لسنة ۱۹۸۲ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون تنظيم سجل المستوردين رقم 121 لسنة ۱۹۸۲ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ۲۰۱۹ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 315 لسنة ۲۰۲۱ بتنظيم المكاتب العلمية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 22 لسنة ٢٠١٦ بترخيص مكتب علمي باسم "فارما سى" تحت رقم (198/2016) ؛ وعلى تقرير التفتيش والمعاينة بإدارة تراخيص المكاتب العلمية ومراكز الثبات والتكافؤ الحيوي بالإدارة العامة لتراخيص المكاتب العلمية ومخازن ومستودعات ومراكز التكافؤ الحيوي بالإدارة المركزية للعمليات المؤرخ 17/3/2022 ؛ وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للعمليات ؛ ولصالح العمل ؛ قــــــــرر: 

( المادة الأولى ) إلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمي "فارما سى" ومخزن العينات التابع له. ومقره: فيلا رقم (۱۰۱) المنطقة الثالثة - الحي الأول - التجمع الخامس - القاهرة. ومقر مخزن العينات هو: فيلا رقم (۱۰۱) المنطقة الثالثة - الحي الأول - التجمع الخامس - القاهرة.

 ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

إلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمي "ماداوس"

كما  نشرت الوقائع المصرية القرارالثانى لهيئة الدواء المصرية قرار رقم 109 لسنة ٢٠٢٤بشان إلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمي "ماداوس" ومخزن العينات التابع له. ومقره: (٤٧) شارع رمسيس، الدور الأول علوي - شقة رقم (۲۱) - القاهرة. ومقر مخزن العينات هو: (٤٧) شارع رمسيس، الدور الأول علوي - شقة رقم (۲۱) - القاهرة.

ونص قرار هيئة الدواء المصرية قرار رقم 109 لسنة ٢٠٢٤ رئيس هيئة الدواء المصرية بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة ١٩٥٥ وتعديلاته ؛ وعلى قانون تنظيم أعمال الوكالة والوساطة التجارية رقم 120 لسنة ۱۹۸۲ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون تنظيم سجل المستوردين رقم 121 لسنة ۱۹۸۲ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ۲۰۱۹ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 315 لسنة ۲۰۲۱ بتنظيم المكاتب العلمية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 281 لسنة ۱۹۸۸ بترخيص مكتب علمي باسم "ماداوس" تحت رقم (45/1988) ؛ وعلى القرار رقم 28 لسنة 2022 بتجديد ترخيص مكتب علمي "ماداوس" ؛ وعلى الطلب المقدم من مدير المكتب العلمي بتاريخ 27/9/2023 بشأن إلغاء رخصة مكتب علمي "ماداوس" بجمهورية مصر العربية ؛ وعلى تقرير التفتيش والمعاينة بإدارة تراخيص المكاتب العلمية ومراكز الثبات والتكافؤ الحيوي بالإدارة العامة لتراخيص المكاتب العلمية ومخازن ومستودعات ومراكز التكافؤ الحيوي بالإدارة المركزية للعمليات المؤرخ 24/10/2023 ؛ وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للعمليات ؛ ولصالح العمل ؛ قــــــــرر: 

( المادة الأولي ) إلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمي "ماداوس" ومخزن العينات التابع له. ومقره: (٤٧) شارع رمسيس، الدور الأول علوي - شقة رقم (۲۱) - القاهرة. ومقر مخزن العينات هو: (٤٧) شارع رمسيس، الدور الأول علوي - شقة رقم (۲۱) - القاهرة. 

( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

إلغاء ترخيص المكتب العلمي هيئة الدواء المصرية الوقائع المصرية مخزن العينات القرار الوزاري تقرير التفتيش والمعاينة إدارة تراخيص المكاتب العلمية مراكز الثبات والتكافؤ الحيوي

مواد متعلقة

"الضرائب" تصدر قائمة جديدة للممولين الملزمين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية

وزير المالية: الدولة لن تحتكر توفير خدمات التأمين الصحى الشامل للمواطنين

الوقائع تنشر قرار وزارة البترول بشأن بيع الغاز الطبيعى وقود السيارات

"الوقائع" تنشر قرار وزارة البترول بشأن سعر بيع البنزين

الوقائع المصرية تنشر قرار وزارة البترول بشأن تحديد سعر بيع الطن من المازوت

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز

"خبراء الضرائب" تطالب بإعادة النظر فى قواعد خصم التبرعات من الوعاء الضريبى

مؤسسة "التجاري الدولي" تنظم لموظفي البنك زيارة تطوعية لأطفال مستشفى 57357

الأكثر قراءة

800 فلسطينى مقابل 40 إسرائيليًا.. كواليس تقدم مفاوضات الهدنة فى غزة

شقيق الأميرة الراحلة ديانا يدعم كيت ميدلتون بكلمات مؤثرة

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

آخر التطورات الصحية لـ محمد العمروسى.. مى فاروق تكشف التفاصيل

سفير إيطاليا بالقاهرة: زيارة "ميلونى" مصر علامة فارقة فى العلاقات

إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بالنزهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الله يعلن استهداف مبنى تموضع جنود الاحتلال بمستعمرة المطلة شمال فلسطين

العشائر الفلسطينية: الاحتلال يواصل اغتيال منتسبي اللجان التي تؤمن المساعدات انتقامًا منهم

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ