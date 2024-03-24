الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الضرائب" تصدر قائمة جديدة للممولين الملزمين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية

رشا عبد العال رئيس
رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عن صدور قرار رقم (139 ) لسنة 2024 الخاص بالمرحلة الفرعية الرابعة، من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني والذى يلزم الممولين والمكلفين الوارد أسمائهم بالقائمة المرفقة به، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي.

 وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2024، علما بأنه يمكن الاطلاع على قرار  ( المرحلة الفرعية الرابعة ) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي  الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني: 
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

 
ويمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني  من خلال الرابط التالى:
https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry

الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب

وأكدت "رشا عبد العال  " أن الممولين / المكلفين  الملزمين بالقرار رقم ( 139 ) لسنة 2024  عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، وكذلك عليهم الالتزام بالتسجيل علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز ( فاتورتك – حمايتك وجايزتك ) وذلك اعتبارا  من 15 مايو 2024.

منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي لمتابعة جميع التعاملات التجارية

 وأوضحت " رشا عبد العال " أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.

 وأكدت أن المصلحة  قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، كما وفرت مصلحة الضرائب رابط على الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى) على الرابط التالي: 
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services


وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الايصال الالكتروني بالدخول على  بورتال مصلحة الضرائب المصرية ثم  دليلك للتعامل مع الإيصال الالكتروني لمتابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها وكذلك  الاشعارات والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية صدور قرار منظومة الإيصال الإلكتروني الممولين اصدار فواتير ضريبية إلكترونية ايصالات الخدمات

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