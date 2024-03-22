الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"خبراء الضرائب" تطالب بإعادة النظر فى قواعد خصم التبرعات من الوعاء الضريبى

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصري، بإعادة النظر في قواعد خصم التبرعات من الوعاء الضريبي من أجل ترسيخ مبدأ التبرع، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار ووصول معدل التضخم إلي مستويات قياسية. 

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه في شهر رمضان الفضيل تميل كثير من الشركات ورجال الأعمال إلي تقديم التبرعات النقدية والعينية كواجب ديني أو كجزء من المسئولية الاجتماعية التي أصبحت ركنا أساسيا في أي شركة.

وأشار إلى أن القواعد المنظمة لخصم التبرعات من الوعاء الضريبي تقسم الجهات المتلقية للتبرعات إلي نوعين الأول هو الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة، وهذا النوع تخصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي مهما كان مقدارها وسواء كانت نتيجة أعمال الممول ربحا أو خسارة.

وأوضح أن النوع الثاني وهو التبرعات والإعلانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ودور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية، وهذا النوع تخصم فيه التبرعات من الوعاء الضريبي، بما لا يتجاوز 10% من الربح السنوي الصافي للممول.

المؤسسات الأهلية ومراكز البحث العلمي تلعب دورًا أساسيًا مكملًا لدور الحكومة

وأكد أشرف عبدالغني أن المؤسسات الأهلية والمستشفيات ومراكز البحث العلمي تلعب دورا أساسيا مكملا لدور الحكومة ومساندا لجهود الدولة في تنمية المجتمع، ونشر الثقافة وتوفير الرعاية الصحية، ولذلك نطالب بالمساواة بين النوعين وعدم وضع حد أقصي لخصم التبرعات من الوعاء الضريبي للممول.

txt

الضرائب: 31 مارس آخر موعد لتقديم الإقرارات إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الطبيعيين

txt

"الضرائب": إرسال أكثر من مليار فاتورة إلكترونية على المنظومة منذ تفعيلها

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن بعض الماموريات كذلك لا تعترف بالتبرعات العينية كتكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي في حين تقوم بخصم التبرعات النقدية بالكامل، كما أن التبرعات العينية تخضع لضريبة القيمة المضافة في حين أن التبرعات النقدية تعفي من هذه الضريبة، وتلك القواعد يتعين إعادة النظر فيها لترسيخ مبدأ التبرع وتشجيع الشركات علي القيام بدورها في المسئولية الاجتماعية.

خبراء الضرائب المصرية خصم التبرعات الوعاء الضريبي ارتفاع الأسعار معدل التضخم

مواد متعلقة

"الضرائب": إرسال أكثر من مليار فاتورة إلكترونية على المنظومة منذ تفعيلها

الضرائب: إنشاء وحدة دعم المستثمرين لحل كل المعوقات والمشكلات التى تواجههم

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل.. كواليس الاستعداد لمباراة مصر مع نيوزيلندا فى كأس عاصمة مصر الدولية

عاجل.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيوزيلندا فى كأس عاصمة مصر

أسباب تحريك سعر البنزين والسولار فى هذا التوقيت

اعتماد التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة في دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟