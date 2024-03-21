الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

مؤسسة "التجاري الدولي" تنظم لموظفي البنك زيارة تطوعية لأطفال مستشفى 57357

موظفى البنك التجارى
موظفى البنك التجارى

نظّمت مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصرFoundation  CIB التابعة للبنك وغير الهادفة للربح- يومًا تطوعيًا لموظفي البنك التجاري الدولي، لزيارة أطفال مستشفى سرطان الأطفال 57357، وقد شهدت الزيارة مجموعة من الفعّاليات بمشاركة الأطفال، ومنها تزيين العيادات الخارجية لمساعدة الأطفال في استقبال شهر رمضان المبارك بالبهجة، والاحتفال بالشهر الفضيل

وقام موظفو البنك التجاري الدولي بتشجيع أبطال 57357 ورسم البسمة على وجوههم الصغيرة خلال يوم التطوع السنوي، وقد تم تزيين المستشفى بزخارف رمضانية لخلق أجواء أكثر بهجة وإشراقًا للأطفال، كما كان اليوم مليئًا بالأنشطة الممتعة، مثل توزيع الهدايا على الأطفال في المستشفى والتبرع بالدم ممن رغب في التبرع للأطفال المرضى.


وجاءت هذه الزيارة استكمالًا للتعاون طويل الأمد بين مؤسسة البنك التجاري الدولي ومستشفى سرطان الأطفال 57357، في تمويل تشغيل المستشفى مثل شراء المعدات الطبية المطلوبة، ودفع تكاليف تشخيص وعلاج الأطفال، فضلًا عن رعاية الاختبارات التشخيصية والفحوصات والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، والعلاج المناعي. ويؤكد هذا اليوم التطوعي على عدم اقتصار التعاون على تقديم الدعم المادي فقط بل يمتد إلى تقديم الدعم المعنوي لكافة الأطفال حرصًا على إسعادهم جميعًا ومشاركتها لحظات الفرح والبهجة بقدوم الشهر الكريم مثلما اعتاد الأطفال مع ذويهم قبل دخول المستشفى.

يذكر انة ضمن فعّاليات افتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لمستشفى حروق "أهل مصر"، افتتحت مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصرCIB Foundation، الطابق الأول المخصص لعلاج الأطفال بالمستشفى، والذي قامت المؤسسة بتجهيزه في ضوء اتفاقية التعاون الموقعة مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، وبقيمة إجمالية للتجهيزات بلغت نحو 40 مليون جنيه مصري.
وجاء التعاون تحت شعار "من الجرح اتولد نجم" لتساهم مؤسسة البنك التجاري الدولي بتوفير الأجهزة والفرش الطبي لتجهيز 8 غرف رعاية مركزة، و12 غرفة رعاية متوسطة، و4 غرف إقامة داخلية ومحطات للتمريض، وقد شرفت المؤسسة بوضع علامتها التجارية على لوحة التكريم باعتبارها شريك النجاح والراعي الماسي للمستشفى.

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