معهد التغذية يقدم إرشادات صحية لتغذية الحامل في رمضان (إنفوجراف)

- يفضل تقسيم وجبة الإفطار إلى عدة وجبات صغيرة الإفطار والسحور وبينهما عدد 2-3 وجبات خفيفة لأن الإكثار من كمية الأكل يؤدي إلى عسر الهضم وضيق التنفس عند الحامل.

- يفضل تناول الأطعمة التي تنتج الطاقة ببطء خاصة في السحور مثل منتجات الحبوب الكاملة مثل الخبز الأسمر والشوفان والبقوليات.

- الاهتمام بنوعية وكمية الغذاء مع مراعاة أن الحامل تحتاج في الأشهر الأخيرة إلى حوالي 300 سعر حراري زيادة على احتياجاتها الطبيعية قبل الحمل يمكن زيادة كوب من اللبن + ثمرة فاكهة + بيضة مسلوقة أو: قطعة جبن ابيض صغيرة او 3 ملاعق من الفول أو البقوليات.

- يجب عدم اتباع أي نظام غذائي لإنقاص الوزن خلال فترة الحمل.

علامات الجفاف المبكرة

- عندما يكون رمضان خلال أيام الصيف الحارة الطويلة فإنه يخشى على الحامل من أعراض الجفاف وقد يكون الشعور بالعطش أو وجود بول داكن اللون من علامات الجفاف المبكرة وقد تشمل بعض الأعراض الأخرى مثل الدوخة والصداع والتعب وجفاف الفم، لذا يجب الحفاظ على تناول كمية من الماء لا تقل عن 3 لتر في اليوم (12) كوب) موزعة بين الإفطار والسحور.

- الحفاظ على تناول السوائل وكذلك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الفواكه والخضروات خاصة الورقية والشوربة في وجبات "السحور" و"الإفطار".

- إذا شعرت المرأة الحامل بالدوار أو التعب أثناء الصيام فيجب عليها أن تفطر مع تناول مشروب إذا حل لتعويض الفاقد من السكر والسوائل ووجبة خفيفة مالحة لتعويض الفاقد من الصوديوم والاتصال بالطبيب.

- تجنب الإجهاد والعمل في درجات الحرارة المرتفعة لمنع فقدان كمية كبيرة من سوائل الجسم.

- عدم الإفراط في تناول الحلويات أو المشروبات التي قد تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم مثل الكركديه أو المشروبات التي قد تسبب ارتفاع ضغط الدم مثل العرقسوس.