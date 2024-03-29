الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية تطلق مبادرة "ساعة سلامة" فى محافظات التأمين الشامل

برنامج تدريبى
برنامج تدريبى

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مبادرة بعنوان "ساعة سلامة"، تزامنًا مع الأسبوع العالمي للتوعية بسلامة المرضى، الذي أقيم خلال شهر مارس الجاري، مشيرة إلى أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار الالتزام الراسخ بتعزيز معايير الجودة والسلامة في الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تضمنت فعاليات الأسبوع العالمي عددًا من الورش العملية والندوات التثقيفية التي نظمتها فرق الجودة وسلامة المرضى في منشآت الهيئة بمختلف فروع المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس".

الرعاية الصحية تُطلق يومًا توعويًا للمواطنين حول الاستخدام الآمن والرشيد للأدوية بمحافظات التأمين الشامل

وأوضحت الهيئة، أنه تم إجراء أكثر من 200 تدريب عملي للعاملين في مختلف الأقسام داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة في الست محافظات المذكورة، بالإضافة إلى تنظيم 600 ندوة، وعقد 115 ورشة عمل، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "ساعة سلامة" في الأسبوع العالمي للتوعية بسلامة المرضى، لافتة إلى 10 آلاف مستفيد من تلك الندوات وورش العمل والتدريبات العملية.

الأسبوع العالمي للتوعية بسلامة المرضى

وأكد الدكتور أحمد السبكي، حرص هيئة الرعاية الصحية على إقامة العديد الأنشطة والفعاليات في الأسبوع العالمي للتوعية بسلامة المرضى، بهدف رفع الوعي بأهمية الممارسات الآمنة، وتعزيز التواصل الفعّال بين فرق الرعاية الصحية، كما ركزت الجهود على تعزيز ثقافة المسئولية في الرعاية الصحية، ما يسهم في تعزيز جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمجتمع.

txt

الرعاية الصحية تبحث مع "فياترس" تعزيز التعاون لتقديم برنامج تدريبى متقدم للأطقم الطبية

وتابع السبكي: مؤكدًا استمرار الهيئة في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، ومواصلة العمل لتعزيز ثقافة سلامة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن التعاون والتواصل الفعّال هما السبيل لتحقيق هذا الهدف، ومشيرًا إلى تنظيم المزيد من الفعاليات التوعوية ومشاركة جميع الأطراف المعنية لضمان استمرارية تحسين الخدمات الصحية.

IMG-20240329-WA0033
IMG-20240329-WA0033
IMG-20240329-WA0032
IMG-20240329-WA0032
الرعاية الصحية ساعة سلامة التأمين الشامل سلامة المرضى تدريب عملي

مواد متعلقة

معهد التغذية يقدم إرشادات صحية لتغذية الحامل في رمضان (إنفوجراف)

الرعاية الصحية تُطلق يومًا توعويًا للمواطنين حول الاستخدام الآمن والرشيد للأدوية بمحافظات التأمين الشامل

مصر تعطي الأولوية لصحة أطفالها.. إنجاز جديد في مجال رعاية الطفولة

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

"الصحة" تعلن تطوير وتشغيل 3 أقسام للعلاج الطبيعى خلال فبراير الماضى

"هيئة الدواء" تكشف مستجدات قواعد متغيرات المستلزمات الطبية فى ورشة عمل تفاعلية

الرعاية الصحية تبحث مع "فياترس" تعزيز التعاون لتقديم برنامج تدريبى متقدم للأطقم الطبية

مبادرة رئيس الجمهورية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية" (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

سعر الريال السعودي اليوم 19 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

ثروات مصر المهدرة

ريم البارودى: "ريهام سعيد غدرت بيا.. صورتنى وأنا بدخّن"

هل الجاثوم حقيقى؟.. رد صادم من الدكتور على جمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم السقا

ثروات مصر المهدرة

حسين دعسة

مجلس التعاون الخليجى.. رؤية للأمن الإقليمى ودعم قضايا المنطقة

وائل لطفي

«جودر».. أفق جديد للدراما

ماجد حبته

سلام على حافة الهاوية

إبراهيم عبدالفتاح

ما من أحد يشغله الكمال

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.. ما الذى تغير فى غزة؟

للمشاركة فى مباحثات تبادل الأسرى.. نتنياهو يوافق على إرسال وفدين إلى القاهرة والدوحة

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل اغتيال نائب قائد وحدة الصواريخ بـ"حزب الله"