"الدواء" تُعزز قدرات ممثلي اليقظة الدوائية في مصر من خلال دورة تدريبية متخصصة

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية خاصة بكيفية اكتشاف وإدارة إشارات المأمونية في مجال اليقظة الدوائية.

وقالت إن الدورة التدريبية تهدف إلى التعريف بكيفية اكتشاف وتقييم إشارات المأمونية الناتجة عن مصادر متعددة، وكيفية الإبلاغ عنها إلى الإدارة العامة لليقظة الصيدلية، بالإضافة إلى التعريف بقواعدMedDRA، مع التطبيق العملي.

دورة تدريبية

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الاثنين الموافق ٢٢ إبريل ٢٠٢٤ ولمدة يومين متتاليين بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية، لافتة إلى أن الدورة مقدمة لممثلي اليقظة بشركات الأدوية.

وأفادت بأن الدورة التدريبية تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، لافتة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأحد الموافق٢٠ إبريل ٢٠٢٤.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

الدليل التنظيمي لقواعد متغيرات المستلزمات الطبي

وفى سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل خاص بالتعديلات الحديثة على الدليل التنظيمي لقواعد متغيرات المستلزمات الطبية، وتهدف ورشة العمل إلى توضيح التحديثات الجديدة في الإجراءات والقواعد المتبعة لإجراء المتغيرات على المستلزمات الطبية المسجلة، مع شرح مفصل لكافة المستجدات في خطوات التقديم والمتغيرات التي تهدف لتيسير الإجراءات.

وقالت أن ورش العمل تهدف أيضًا إلى توضيح دور شركات ومصانع المستلزمات الطبية عملًا على سرعة الانتهاء من إجراءات التقديم، كما تتضمن الورشة عرضًا توضيحيًا لمحتويات ملف التقديم وكيفية تقييمه.

وأشارت إلى أنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الخميس الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٤ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي ومتاح الحضور عبر إحدى المنصات الإلكترونية، حيث أن الورشة مقدمة لممثلي شركات ومصانع المستلزمات، وتبدأ الورشة التدريبية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، لافته إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الثلاثاء الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢٤.