الخميس 04 أبريل 2024
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مصر

الرعاية الصحية تثمن زيارة السفير الفرنسى منشآت الهيئة ويؤكد خطوة مهمة لتعزيز التعاون

زيارة السفير الفرنسي
زيارة السفير الفرنسي لمنشأت الهيئة

استقبلت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، وذلك لزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة الأقصر، وهي أولى محافظات الصعيد لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية أن زيارة السفير الفرنسي شملت جولة إلى مستشفى الكرنك الدولي، الذي يتبع للهيئة في الأقصر، حيث اطمئن خلالها على مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للوافدين للسياحة العلاجية من دولة فرنسا، بالإضافة إلى تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى، بما في ذلك التجهيزات الطبية وغير الطبية، والغرف والأجنحة الفندقية، وأنظمة العمل الرقمية به.

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وعبّر الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن تقديره لزيارة السفير الفرنسي المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية في الأقصر، وتثمينه الجهود المبذولة في تطوير وتحسين الخدمات الصحية في مصر، كما أكد على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في مجالات الطب والصحة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التفاهم والتعاون في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة والتكنولوجيا الطبية، وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين الفرق الطبية في البلدين، وبحث سبل تطوير البرامج التدريبية والتبادل العلمي لتحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز التطور والابتكار في شتى مجالات الرعاية الصحية في مصر.

جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

من جانبه، أشاد السفير الفرنسي بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والوافدين للسياحة العلاجية في مستشفى الكرنك الدولي التابع لهيئة الرعاية بالأقصر، وعبّر عن إعجابه بمستوى التجهيزات الطبية وغير الطبية عالية المستوى والفندقية بالمستشفى، وبمهارة الأطقم الطبية والإدارية وجميع العاملين المميزين بالمستشفى، وأنظمة العمل الإلكترونية به، معبرًا عن ذلك للوافدين للسياحة العلاجية، قائلًا: "أنتم في أيدٍ أمينة"، واختتم زيارته بتدوين كلمة في دفتر زيارات المستشفى، معربًا فيها عن إعجابه بالمستشفى، وشكره لفريق العمل، قائلًا: "أنا ممتن جدًا ومنبهر بهذا المستشفى وفريق العمل المتميز به".

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مهارة الأطباء

وعبّر الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في الأقصر، عن فخره بزيارة السفير الفرنسي لمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، وإشادته بمهارة الأطباء وبذل ما في وسعيهم من أجل المرضى بكل أمانة وثقتهم البالغة في الخدمة الصحية المقدمة للجالية الفرنسية بالأقصر بعدما شاهدوا انعكاس رؤية مصر المستقبلية في المنظومة الصحية الجديدة.

وكان برفقة السفير الفرنسي لدى مصر، القنصل الفرنسي الفخري ماري كرستين، كما كان في استقبال السفير الفرنسي من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية في محافظة الأقصر، والدكتور عبدالهادي محمد، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالفرع، والدكتورة ماريان مراد، مدير المكتب الفني بالفرع، والدكتور هاني غزال، مدير مستشفى الكرنك الدولي، والدكتورة ابتسام أحمد، مسئول السياحة العلاجية بمستشفى الكرنك الدولي في الأقصر.

زيارة السفير الفرنسي لمنشأت الهيئة
زيارة السفير الفرنسي لمنشأت الهيئة
زيارة السفير الفرنسي لمنشأت الهيئة
زيارة السفير الفرنسي لمنشأت الهيئة
زيارة السفير الفرنسي لمنشأت الهيئة
زيارة السفير الفرنسي لمنشأت الهيئة
الرعاية الصحية السفير الفرنسي لدى مصر المنشآت الصحية التكنولوجيا الطبية تعزيز التطوير

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