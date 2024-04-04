الخميس 04 أبريل 2024
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محافظات

رئيس الجبلاية في سوهاج للاحتفال بصعود الساحة الشعبية للمتاز ب

جريدة الدستور

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، فعاليات الاحتفال الذي نظمه مركز شباب مدينة سوهاج" الساحة الشعبية"؛ للاحتفال بصعود فريق الساحة لدوري القسم الثاني، وتكريم عدد من أندية الصعيد المتميزة من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.

شهد الاحتفال اللواء محمد حلمي مشهور، وإيهاب الكومي، بمركز شباب مدينة سوهاج، ومحمد لبيب عضو مجلس النواب، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من رؤساء أندية الصعيد.

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن انجازات مركز شباب سوهاج، ثم كلمة للنائب خالد أبو الوفا رحب فيها بالحضور جميعا، موجها الشكر للمحافظ على تلبية الدعوة، ودعمه الدائم لقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، ثم قام محافظ سوهاج ورئيس اتحاد الكرة بتكريم فريق الساحة الشعبية؛ لصعوده لدوري القسم الثاني، وفريق نادي ديروط الصاعد إلى دوري المحترفين عن مجموعة الصعيد وكذا تكريم أندية "المدينة المنورة والبداري، نادي توت عنخ آمون، الصاعدين إلى القسم الثاني، ونادي مكة المكرمة الصاعد إلى القسم الثالث.

تضمن الحفل مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية لفرق قصر ثقافة سوهاج، وعبر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خلال كلمته عن سعادته بالتواجد في محافظة سوهاج، والأجواء الاحتفالية، مؤكدًا اعتزاز الاتحاد المصري لكرة القدم بجميع أندية الصعيد؛ مشيدا بما تشهده تلك الأندية من تطور على كافة المستويات، موجها التهنئة لمركز شباب مدينة سوهاج على الصعود لدوري القسم الثاني.

في نهاية الاحتفال، قام رؤساء الأندية من أعضاء الجمعية العمومية بعرض آرائهم ومقترحاتهم؛ لتطوير منظومة كرة القدم في أندية الصعيد، كما قام النائب خالد أبو الوفا بإهداء درع تكريم للمحافظ تقديرا لجهوده في دعم منظومة الرياضة بسوهاج.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والسيد جمال علام رئيس الإتحاد المصري مدينة سوهاج

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