محافظ سوهاج يشهد فعاليات ختام الدورة الرمضانية بنادي سوهاج الرياضي

شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، فعاليات ختام الدورة الرمضانية بنادي سوهاج الرياضي، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والنائب محمد لبيب، ووكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس إدارة النادي.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، والقرآن الكريم، ثم نهائي الدورة فى كرة القدم الخماسي لمرحلتي البراعم، ومفتوح السن، واختتمت الفعاليات بقيام السيد المحافظ بتكريم الفرق الفائزة، ومنحهم الجوائز والكؤوس.

وهنأ المحافظ الفرق الفائزة، معربا عن سعادته بالحضور، والمستوى التنظيمي المتميز للدورة، مشيدا بما شاهده من طفرة على مستوى الإنشاءات والملاعب بنادي سوهاج الرياضي، ومن جانبه قام رئيس نادي سوهاج الرياضي بإهداء درع النادي للسيد المحافظ تقديرا لدعمه الدائم لجميع الأنشطة الرياضية بمحافظة سوهاج.

على الجانب الآخر، ترأس السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، الاجتماع الدوري للجنة الفنية لمتابعة سير عمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك للمتابعة والوقوف على أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، بحضور الدكتور محمد السيد رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.

واستعرض نائب المحافظ خلال الاجتماع التقرير السنوي لوزارة التنمية المحلية، مشيرا إلى أهمية تلافي ملاحظات التقرير، كما استعرض أهم ما جاء بالتقرير، حيث بلغت إجمالي المعاملات المنتهية للمواطنين بسوهاج، 185207 بنسبة إنجاز بلغت 88.5%، مؤكدا على ضرورة متابعة الطلبات المتأخرة، والانتهاء من أعمال الكم المتراكم.

وأكد "القاضي" على أهمية تذليل أية معوقات، ورفع كفاءة العمل بالتنسيق مع باقي الإدارات، ومتابعة أداء العاملين بالمراكز التكنولوجية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة بمنظومة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بشكل مستمر.

جدير بالذكر، حسب الاحصائيات بلغت إجمالي المعاملات المنتهية للمواطنين بسوهاج، 185207 بنسبة إنجاز بلغت 88.5%، مؤكدا على ضرورة متابعة الطلبات المتأخرة، والانتهاء من أعمال الكم المتراكم.