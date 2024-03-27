كلب يعقر ثلاثة أشخاص بينهم طفل فى المراغة بسوهاج

استقبل مستشفى المراغة المركزي شمال محافظة سوهاج، 3 أشخاص من بينهم طفل 9 سنوات مصابين بعقر كلب ضال بالطريق العام دائرة المركز.



بداية الواقعة، عندما تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يُفيد بتعرض 3 أشخاص للعقر من كلب ضال.

وبالفحص تبين عقر حيوان ضال “كلب” 3 أشخاص بالطريق العام بناحية مركز المراغة، ونتج عن ذلك إصابة م. ع. ا 35 سنة بعقر كلب وأخذ المصل، وإصابة إ. م. ع 55 سنة، وإصابة الطفل ي. ا. م 9 سنوات وجميع المصابين يقيمون بناحية نجع أبوعوض.

وجرى نقل المصابين لمستشفي المراغة المركزي، وتقديم العلاج اللازم، وإعطاؤهم المصل، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المعنية للتعامل مع الكلب الضال.