"دكان الفرحة" يرسم البهجة على وجوه 60 ألف أسرة بدمياط وسوهاج (صور)

افتتحه "صندوق تحيا مصر" للأسر الأولى بالرعاية

افتتح صندوق تحيا مصر، أحد أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، الإثنين، معرضي مبادرة "دكان الفرحة" للأسر المستحقة بمحافظة دمياط، والطلاب الأولى بالرعاية في جامعة سوهاج، ليوفرا 60 ألف قطعة ملابس جديدة، لمدة 4 أيام متواصلة حتى يوم الخميس، وذلك انطلاقًا من دور صندوق تحيا مصر التنموي في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحسين ظروف الحياة للأسر الأولى بالرعاية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن معارض دكان الفرحة مستمرة في عملها طوال الشهر الكريم استعدادًا لاستقبال عيد الفطر، بالتوازي مع قوافل حملة أبواب الخير لإفطار الصائمين، والتي تستهدف توفير 3 ملايين وجبة ساخنة خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أن الحملة يتم تنفيذها من خلال مطابخ تم تجهيزها بالتعاون مع شركاء الصندوق من مؤسسات المجتمع المدني لتحضير الوجبات وتوزيعها يوميًا من خلال المتطوعين.

وأضاف “عبد الفتاح” أن معرض دكان الفرحة بجامعة سوهاج يتضمن 20 ألف قطعة من الملابس الجديدة والأحذية والإكسسوارات، لرعاية أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة، حيث يتيح المعرض لكل طالب اختيار 5 قطع متنوعة من بين المعروضات بحُرية تامة ودون مقابل، لمن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية من خلال صندوق التكافل الطلابي بالجامعة، وذلك لإدخال البهجة والفرحة على قلوب أبنائنا الطلاب.

في السياق، أشار عبد الفتاح إلى أن معرض "دكان الفرحة" للأسر الأولى بالرعاية في محافظة دمياط، يتضمن 40 ألف قطعة من الملابس والأحذية والإكسسوارات وأواني للطهي والمفروشات، فضلًا عن ألعاب الأطفال ويستهدف 3000 أسرة، حيث يتيح المعرض لكل أسرة اختيار ١٥ قطعة متنوعة، بالتعاون مع جمعية البر والتقوى الخيرية، لافتًا إلى أن المعرض استهدف الأسر المستحقة والأولى بالرعاية عقب إجراء بحث اجتماعي في عدة مناطق بمحافظة دمياط، منها: الخياطة، الشعراء، العتاتبة، السنانية، عزب النهضة، أولاد حمام، الخلفية، غيط النصاري، شطا، الشيخ درغام، فارسكور، شرباص، الرحامنة، العزازمة، العبيدية، السالمية، النجارين، كفر العرب، كفر الشناوي.

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