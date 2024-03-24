التحالف الوطنى: تنظيم قافلة طبية للكشف على 108 فى 4 قرى بسوهاج

تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، نظم التحالف الوطني قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى سوهاج الجامعي استهدفت توقيع الكشف الطبي على 108 مرضى في 4 قرى وهي: تونس والشيخ مكرم وأولاد عزاز وسعداوي بمركز سوهاج، وذلك في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك.

وأكدت رأفت السمان وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن تنظيم القافلة جاء في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها من الأسر الأولى بالرعاية، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بالنهوض بالأسر الأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن القافلة تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر - عيون - أعصاب - عظام - مخ وأعصاب - سمعيات - جراحة عامة - أطفال - باطنة - مسالك)، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

وأوضح أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة مجانًا، مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابًا وإيابًا، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية مختلفة للعيون، بداية من جراحة المياه البيضاء والمياه الزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وأيضًا جميع عمليات القلب. كما تم تسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج، وكل هذا مجانًا تمامًا.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت الجمعية في محافظة سوهاج بتنفيذ عدد كبير من المشروعات الخيرية، بما في ذلك تسليم مشروعات صغيرة للسيدات الأرامل والأسر غير القادرة، بجانب تنمية القرى الفقيرة. كما قدمت المساعدة لشرائح غير القادرين في المحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة والقاهرة، كما تم أيضًا توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة، من شنطة رمضان وبطانيات الشتاء ولحوم الأضاحي.