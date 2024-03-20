الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"طلاب من أجل مصر" بجامعة سوهاج تنظم أطول مائدة إفطار رمضانية

جانب من افطار جامعة
جانب من افطار جامعة سوهاج

دعا طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، جميع طلاب الجامعة ومنتسبيها للمشاركة فى أطول مائدة إفطار ستشهدها الجامعات المصرية هذا العام، لإفطار أكبر عدد من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعمال والطاقم الإداري بالجامعة كأسرة واحدة، وبجهود ذاتية للطلاب والمقرر أن تستضيف المائدة عدد 1000 فرد من منسوبي الجامعة فى جو أسرى يظله الود والمحبة بين أبناء الجامعة، بهدف خلق روح الود والتعاون.

من جانبه قال الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج ومؤسس أسرة طلاب من أجل مصر قبل توليه منصب رئيس الجامعة إنّ روحانيات وطقوس رمضان داخل الحرم الجامعي، لها شعورا مختلفا عن أي مكان آخر، مشيرا الى أنّ الجميع استقبل إفطار رمضان العام الماضى بالترحاب والفرحة وكذلك العام الحالى لتعظيم المحبة والود بين الجميع، ونشر روح الجود والتعاون وترسيخها في نفوس الطلاب، كما ورثناها نحن كأعضاء هيئة تدريس عن أستاذتنا.

وثمن النعماني مجهود طلاب من أجل مصر، فى التجهيز للفعالية هذا العام كما حدث العام الماضى من حسن تنظيم في حفل الإفطار الذي يعد بإرادة طيبة، مثمنا دور طلاب من أجل مصر، وما يقدمونه من نشاط متميز على مدار العام الجامعي في مختلف المجالات داخل الجامعة، بالإضافة إلى نشاطها المجتمعى لخدمة زملائهم الطلاب وأفراد المجتمع الخارجى.

من جانبه قال الدكتور علاء غالب، رئيس طلاب من أجل مصر، أننا نسعى لخلق روح جميلة من المحبة والود بين منسوبي الجامعة بالجلوس على أطول مائدة إفطار فى الجامعات المصرية طمعا فى أن تزيد لتسع جميع أبناء الجامعة من طلاب وأساتذة وعمال وإداريين على مستوى 18 كلية ومستشفيات جامعية تحت رعاية الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة الذي لا يدخر جهدا فى دعم الطلاب.

جدير بالذكر أن أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، العديد من الأنشطة المختلفة خلال الفترة الماضية فيما يزيد عن 250 نشاطا متنوعا، مثل تجهيز كراتين رمضان، وبطاطين ومفروشات، وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا علاوة على الأنشطة العلمية والثقافية.

جامعة سوهاج طلاب من أجل مصر الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج الدكتور علاء غالب

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