122 مواطنًا يعرضون مطالبهم وشكواهم خلال اللقاء الجماهيري بسوهاج

التقى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، عددًا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة؛ لبحث ومناقشة مطالبهم وحل شكواهم.

جاء ذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لإيجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ود.ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

كما التقى اللواء علاء عبد الجابر، سكرتير عام المحافظة، عددًا آخر من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 122 مواطن.

تنوعت شكاوى وطلبات المواطنين ما بين طلبات لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، وطلبات في قطاعات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وطلبات لإقامة أكشاك، وطلبات للعلاج على نفقة الدولة وتم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.

بالتعاون مع حزب "مستقبل وطن".. محافظ سوهاج يتفقد معرض " أهلا رمضان بحي غرب سوهاج

تفقد محافظ سوهاج، معرض "أهلاً رمضان" بشارع المخبز الآلى بجوار مقر إدارة مرور سوهاج، بنطاق حي غرب سوهاج، بالتعاون بين حزب مستقبل وطن، ومديرية التموين، والوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، لتوفير السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المبارك بتخفيضات تصل إلى ٣٠% على السلع المعروضة، ومنها السكر، والأرز، والزيوت، والمكرونة، واللحوم البلدي، والأسماك الطازجة.

رافق المحافظ خلال تفقده للمعرض اللواء محمد مصطفى أمين عام حزب مستقبل وطن بسوهاج، وإسلام نورالدين الأمين العام المساعد، والنائب أحمد عواجة عضو مجلس النواب، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين.

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره للدور المجتمعي الذي تقوم به الأحزاب السياسية، بالتعاون مع الحكومة لزيادة المعروض من السلع الغذائية لتلبية كافة احتياجات المواطنين، مشيرا إلي افتتاح معارض " أهلا رمضان " بمخلتف مراكز المحافظة، لافتا إلى إصدار توجيهات لكافة رؤساء الوحدات المحلية، ومديرية التموين بالتوسع في إقامة معارض أهلا رمضان والشوادر، ومنافذ بيع السلع الغذائية بكافة قرى ومدن المحافظة، وزيادة كميات المعروض بها لتلبية كافة احتياجات المواطنين.