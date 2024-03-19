تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج خلال الفترة المسائية بسوهاج

عقد صباح اليوم الثلاثاء الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بسوهاج بحضور الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية ومديري العموم اجتماعا موسعا بديوان عام المديرية مع مديري الإدارات الفنية وبمشاركه مديري الإدارات الصحية بجميع مراكز المحافظة والمستشفيات التابعة للقطاع الصحي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة وسبل تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وتجنيب السفر فى المحافظات المجاورة لتلقى العلاج والفحص.

وبدأ وكيل وزارة الصحة الاجتماع بتقديم الشكر والتقدير للفرق الطبية بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة على مجهوداتهم المبذولة لخدمة أهالينا من المرضى والسعي الدائم لتقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين.

وناقش الدكتور أحمد محروس" والحضور كل ما يتعلق بالقطاع الصحي بالمحافظة، مؤكدًا على دعمه الكامل للجهود التي من شأنها رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، مشددًا على المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة وكذلك لسير العمل ومتابعة أعمال التطوير القائمة بالمنشأت المختلفة وكذلك متابعة الأجهزة الطبية بالمستشفيات وصيانتها بصورة دورية.

كما شدد أيضًا على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد موضحًا أنه تم إضافة 4 وحدات جديدة للمنظومة الصحية بالمحافظة وتقوم هذه الوحدات بتقديم الخدمة الطبية للمرضى دون احتياجهم للسفر لتقييم وعرض حالتهم علي الأستشاريين والأساتذة في التخصصات النادرة.

كما أشار وكيل صحة سوهاج إلى ضرورة تكثيف عمل المبادرات الرئاسية والتوسع في تقديم خدماتها للمواطنين مضيفًا أيضًا ان خدمات المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج ستقدم خدماتها بعدد من المنشات الصحية خلال الفتره المسائية.

ويأتي الاجتماع ضمن عدد من الاجتماعات المكثفة لوضع آليات وخطط العمل ومناقشتها وكذلك ضمن إجراءات متابعة وتقيم العمل بالقطاع الصحي بالمحافظة والسعي الدائم لتقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين.