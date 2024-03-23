السبت 23 مارس 2024
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محامي: "هناك روح من الود بين المحامين باختلاف وجهات النظر على المرشحين بسوهاج" (فيديو)

محمود حب النبى المحامى
محمود حب النبى المحامى

تواصل نقابة المحامين الفرعية بسوهاج، استقبال  المحامين الوافدين على لجان الانتخاب منذ الساعة الأولى لانطلاق ماراثون انتخابات النقابة لاختيار نقيب عام ومجلس نقابة العامة تحت إشراف قضائى كامل، حيث بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية بسوهاج 11023 محاميا يحق لهم التصويت فى سوهاج.

 

وقال المحامي محمود محمد حب النبى، إنه أدلى بصوته منذ الصباح الباكر فى سهولة ويسر متقدما بالشكر للمستشارين المشرفين على اللجان لوقوفهم فى مسافة واحدة من جميع المرشحين والحفاظ على النظام داخل اللجان، متمنيا التوفيق للمجلس والنقيب القادم التى ستأتى به إرادة المحامين عقب إعلان النتيجة.

 

 

وأضاف حب النبى  فى حديثه لـ"الدستور"، أن هناك روح من الود بين المحامين باختلاف وجهات النظر فى انتخاب من يمثل النقيب بين أساتذة أفاضل الكل يكن لهم كل تقدير واحترام.

 

وكانت انتخابات نقابة المحامين انطلقت صباح اليوم، على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك في 488 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل.

 

وتتولى النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.

 

وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.

 

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن عمليات التصويت ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي فى تمام الخامسة مساءً، ولن تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

 

وأوضحت اللجنة أن طريقة التصويت تكون باختيار نقيب عام واحد واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية و25 عضوا عن مختلف محاكم الاستئناف.

نقابة المحامين الفرعية بسوهاج توافد المحامين لجان الانتخاب الساعه ماراثون انتخابات نقيب عام مجلس نقابة العامة

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