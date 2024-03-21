تطهير شبكات الصرف الصحى بمراكز سوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تتم دوريًا أعمال التطهير الميكانيكي واليدوي لجميع شبكات الصرف الصحي التي تبلغ أطوالها 2008 كيلومترات بجميع مراكز المحافظة المخدومة بخدمة الصرف الصحي.

وأكد رئيس مياه سوهاج أنه تم خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري تطهير 17012 مترًا طوليًا من شبكات صرف صحي، و677 مطبقًا بمركز طما، و70198 مترًا طوليًا للشبكات و2296 مطبقًا بمركز طهطا، و15929 مترًا طوليًا للشبكات و668 مطبقًا بمركز جهينة، و20073 مترًا طوليًا للشبكات و918 مطبقًا بمركز المراغة، بالإضافة إلى 57148 متر طولى شبكات و1924 مطبقًا بمركز سوهاج، و25200 متر طولى شبكات و732 مطبقًا بمركز أخميم و29050 متر طولى شبكات و1086 مطبقًا بمركز جرجا، و11852 متر طولى شبكات و483 مطبقًا بمركز ساقلتة، وكذلك 2624 متر طولى شبكات و108 مطابق بمركز المنشاة، و17900 متر طولى شبكات و705 مطابق بمركز البلينا.

وطالب رئيس مياه سوهاج المواطنين باتباع السلوكيات الصحية في التعامل مع شبكات الصرف الصحي مثل عدم إلقاء المخلفات وباقي الطعام، للحفاظ على تلك الشبكات وعدم حدوث انسداد وطفح بها.