السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بسبب الثأر.. إصابة عامل بطلق نارى على يد عاطل وشقيقته فى سوهاج

طلق ناري
طلق ناري

أصيب عامل بطلقتين ناريتين بالركبة بدائرة مركز البلينا في سوهاج، وعلى الفور نقل المصاب لمستشفي سوهاج الجامعي لتلقى العلاج.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى العميد مأمور مركز شرطة البلينا إخطارًا يفيد باستقبال مستشفي البلينا المركزي المدعو"م. ح"، 28 عامًا، نقاش، ومقيم بناحية دائرة المركز، مصابًا بطلقتين ناريتين بالركبة والقدم اليسرى، وعلى الفور تم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبانتقال ضباط مباحث القسم وبسؤال المجنى عليه اتهم كلًا من "م. ج"، 27، عامل، وشقيقته "ن. ج"، 19 عامًا، حاصلة على دبلوم تجارة، ومقيمين بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق أعیرة ناریة من سلاح ناري.

وبالمعاينة والفحص أثبتت التحريات وجود خلافات سابقة بينهم نجم عنها مقتل والد المصاب "ح. م"، 52، موظف، ومقيم بذات الناحية، وحكم على المتهم بالسجن، 10 سنوات، وتوفي بالسجن فى غضون عام 2020 بذات الناحية إثر إصابته بطلق ناري بالصدر، واتهم فى مقتله والد المتهمين المدعو"ج. أ"، 60 عامًا.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما السلاح المستخدم، وبمواجتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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كما استقبل مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرقى محافظة سوهاج مزارعًا جثة هامدة، وزوجته مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وذلك على إثر سقوط حائط حوش ملحق بمنزل بدائرة المركز. وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

وبالفحص تبين من خلال الانتقال والمعاينة سقوط حائط ملحق بمنزل مشيد بالطوب البلوك بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، ونتجت عن انهيار الحائط إصابة مالك المنزل المدعو "ف. ع.ع.ح"، 65 سنة، ويعمل مزارعًا، وإصابة زوجته المدعوة (ف. ف. ع" 50 سنة، ربة منزل، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، وتوفي الأول عقب وصوله متأثرًا بإصابته.

بسؤال المدعو "م. ف. ع. ع"، 35 سنة، نجل المتوفى، أقر بمضمون ما سبق، وعلل سبب الانهيار لقدم الحائط وتهالكه ونفي الشبهة الجنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهة التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة.

مركز البلينا المصاب مستشفى سوهاج الجامعى العلاج مأمور مركز شرطة البلينا ضباط مباحث القسم مستشفى دار السلام المركزي

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