الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اعتمدها المحافظ.. تفاصيل تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة سوهاج (مستند)

سيارات الأجرة
سيارات الأجرة

اعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، الجمعة، قرار اللجنة المشرفة على تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي، للنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات بسوهاج، وكذلك بين المدن والمراكز والقرى التابعة لها بزيادة 15% لمركبات السولار عن تعريفة الأجرة السابقة، أما بالنسبة للتاكسى العداد 13.50 غرب المدينة و17.50 شرق المدينة.

وأكد محافظ سوهاج، أن القرار جاء عقب صدور قرار وزير البترول بتحريك سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتي: 8.00 جنيهات للتر البنزين 80 11:00 جنيه للتر البنزين 92 12.50 جنيه للتر البنزين 95 13:50، وكذلك زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 10:00 جنيه / لتر.

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وشدد المحافظ على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير، وأن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمراكز المختلفة.

وناشد محافظ سوهاج المواطنين في حالة وجود أية شكاوى بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظة وهي الخط الساخن 114، ورقم غرفة العمليات بالمحافظة ( 4608073/093)، ورقم واتس آب إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة (01225487733)، ورقم غرفة عمليات مرور سوهاج  (2130134/093)، ورقم إدارة المواقف بالمحافظة (01123388360)، بالإضافة إلى مبادرة "صوتك مسموع" لتقديم أى شكوى وذلك على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة سوهاج
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة سوهاج
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة سوهاج
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة سوهاج
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة سوهاج
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة سوهاج
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة سوهاج
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة سوهاج
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة سوهاج
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة سوهاج
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة سوهاج
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة سوهاج
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة سوهاج
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة سوهاج
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة سوهاج
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة سوهاج
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