السبت 23 مارس 2024
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محافظات

"شباب محامين سوهاج" تشكل غرفة عمليات مركزية لرصد أى تجاوزات (فيديو)

محمد فواز المحامى
محمد فواز المحامى

شهدت نقابة المحامين الفرعية بسوهاج إقبال ملحوظ منذ الساعة الأولى لانطلاق ماراثون انتخابات النقابة لاختيار نقيب عام ومجلس نقابة العامة تحت إشراف قضائى كامل.

 وقال محمد فواز،عضو شباب نقابة محامين سوهاج إن لجنة الشباب بالنقابة الفرعية دشنت غرفة عملية مركزية بمقر نقابة المحامين بسوهاج لمتابعة سير الانتخابات من طما الى البلينا ولم يتم رصد أي تجاوزات حتى الآن، مشيرا أن المحامين فئة راقية واعية لحقوقها وواجباتها فى إطار القانون واللوائح وأن الجميع فى النهاية زملاء وأصدقاء بغض النظر عما ستسفر عنه  نتيجة الانتخابات.

وأضاف فواز، فى حديثة لـ "الدستور" أن لجان محافظة سوهاج شهدت منذ الصباح الباكر إقبال ملحوظ من المحامين على مقار اللجان المنعقدة فى  مجمع المحاكم وفى النقابات الفرعية فى المحاكم.

وكانت انتخابات نقابة المحامين انطلقت صباح اليوم، على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك في 488 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل.

وتتولى النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.

وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عمليات التصويت ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي فى تمام الخامسة مساءً، ولن تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

وأوضحت اللجنة أن طريقة التصويت تكون باختيار نقيب عام واحد واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية و25 عضوا عن مختلف محاكم الاستئناف.

 

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IMG_٢٠٢٤٠٣٢٣_١٢٣٧٢٥
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نقابة المحامين الفرعية بسوهاج إقبال متوسط قال محمد فواز نقيب شباب المحامين بسوهاج لجنة الشباب بالنقابة الفرعية غرفة عملية مركزية

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