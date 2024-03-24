انطلاق تدريب الترقي للمعلمين بأزهرية سوهاج.. تعرف على الشروط

تفقد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، تدريبات الترقي لمن تخلف عن الحضور خلال الفترة من 9 يناير إلى 14 مارس 2024م بمركز تدريب قطاع جنوب الصعيد.

وكانت إدارة التدريب التربوي برئاسة الدكتور موهوب عيسى أعلنت الأيام الماضية عن تحديد موعد تخلفات تدريب الترقي للمعلمين لمن تخلف عن الحضور خلال الفترة المقررة ليكون من يوم أمس السبت الموافق 23 مارس إلى 25 مارس 2024م، وهذا آخر موعد لتدريبات الترقي، ومن يخالف التعليمات الواردة في المنشور يتحمل المسؤولية كاملة، وذلك بناء على تعليمات الإدارة العامة للتدريب الواردة في هذا الشأن.

وتضمنت شروط تدريب التخلفات الآتي:

أن من تخلف عن حضور البرنامج كاملًا، يحضر لمدة 3 أيام كاملة، بينما من تخلف عن حضور اليوم الثالث والامتحان في التدريب السابق، عليه حضور هذا البرنامج كاملًا لمدة 3 أيام، ومن تغيب في اليوم الأول من التدريب السابق عليه الحضور يوم السبت 23 مارس فقط، ومن تغيب في اليوم الثاني عليه حضور يوم الأحد 24 مارس فقط.