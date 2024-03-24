الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يترأس الاجتماع التحضيري لمشروع "اكتشاف الأبطال"

ارشيفية
ارشيفية

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع التحضيري لإطلاق مشروع "اكتشاف الأبطال 2024"، بالتعاون مع مؤسسة ماونتن فيو للتنمية، وذلك بقرى "حياة كريمة "، للفئة المستهدفة من سن 10 - 18 سنة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، ورضوى أحمد الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وعلياء حمزة مدير برنامج ماونتن فيو، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وعدد من ممثلي مديريات " التربية والتعليم، والثقافة"، ومسئولي وحدة "حياة كريمة " بديوان عام المحافظة.

ورحب محافظ سوهاج بالحضور جميعا، مؤكدًا دعم المحافظة للأنشطة والمبادرات الفاعلة التي تهدف لتنمية الأسرة المصرية، وبناء الإنسان المصري بالتوازي مع توجهات الدولة ورؤية القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة مصر 2030، معربا عن تقديره لدور مؤسسات المجتمع المدني، وجهود مؤسسة ماونتن فيو للتنمية لإطلاق مشروع " اكتشاف الأبطال 2024"، وتنمية مهارات ومواهب أبنائنا الطلاب بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وتقديم أوجه الدعم لهم، لاكتشاف المتميزين  منهم في مجالات "الرياضة ـ والعلوم والتكنولوجيا ـ والفنون "؛ للاعتماد عليهم في المنافسات الدولية، وتمثيل مصر في مختلف المحافل المحلية والعالمية.

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من جانبها، وجهت رضوى أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة ماونتن فيو للتنمية، الشكر للسيد المحافظ، على دعمه واهتمامه بتنفيذ المبادرة، وتحقيق المستهدف منها، موضحة أن مشروع اكتشاف وتنمية مهارات ومواهب الطلاب الذي أطلقته المؤسسة يستهدف أبناء قرى " حياة كريمة " في محافظات " سوهاج ـ قنا ـ الأقصر ـ أسوان "، بتمويل ذاتي تنفذه المؤسسة، ويستهدف مدارس المرحلة " الابتدائية، والإعدادية، والثانوية "، في مدة زمنية 12 شهر، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من المشروع هو إعداد أبطال مميزين رياضيا وفنيا وتكنولوجيا، ناضجين نفسيا، ومؤثرين اجتماعيا، واكتشاف وزيادة مهارات الطلاب العقلية، والإبداعية عن طريق استراتيجيات وبرامج تنمية التفكير، والأنشطة التفاعلية، والتعلم بالممارسة.

واستعرض الاجتماع تنفيذ المشروع على 4 مراحل تبدأ باكتشاف المواهب في مجالات الرياضة والفنون والتكنولوجيا وذلك من خلال لينك التسجيل الخاص بموقع المؤسسة، بالتعاون وزارة التربية والتعليم، https://mountainview.foundation/discovering-heroes-program/، ثم مرحلة التواصل مع الطلاب المسجلين على الموقع والتصفية، ثم تبدأ المرحلة الثالثة في شهر أغسطس للتدريب المكثف والمعسكر المغلق، وهي المرحلة النهائية لتعزيز القدرات الفنية للمواهب في جميع المحاور وتأتي المرحلة الأخيرة والرابعة وهي مرحلة التبني للأطفال خريجي البرنامج في المراحل السابقة، وتشمل مرحلة التبني هنا الطفل وأسرته صحيا، وتعليما، واجتماعيا.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج الاجتماع التحضيري مشروع اكتشاف الأبطال 2024 أحمد سامي القاضي نائب المحافظ

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