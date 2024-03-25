"غطاسو مياه الشرب" بسوهاج يطهرون مأخذ المحطات السطحية

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو المنتدب ان فرق تطهير ماخذ محطات مياه الشرب تقوم بتطهير 66 ماخذ محطة مياه منها 13 محطة سطحية مرشحة.

وكذلك 53 محطة مياه نقالى ومطورة ومدمجة تبلغ طاقتها التصميمية 872 الف متر مكعب لكل يوم هذا بالإضافة الى الدفع بالحفار البرمائي لإزالة التراكمات الكبيرة من الحشائش.

الانتهاء من تطهير 6 محطات مياه شرب

وانه تم الانتهاء من تطهير 6 محطات مياه شرب وهى محطة السكساكا المرشحة بطما ومحطة شطورة المرشحة بطهطا وتوسعات محطة جرجا السطحية ومحطة جرجا الجديدة السطحية ومحطة العيساوية النقالى ومحطة الاحايوة المدمجة باخميم ومحطة طوخ النقالى بالمنشأة، كما تم تطهير الرمال والجزر الرملية التى تقع أمام مأخذ 12 محطة مياه شرب.



توفير بدل الغطس وجميع المعدات اللازمة لتطهير المأخذ من الحشائش

وأوضح المهندس رمضان شعبان نائب رئيس مجلس الادارة لشئون التشغيل والصيانة انه تم توفير بدل الغطس وجميع المعدات اللازمة للغطس لتطهير المأخذ من الحشائش العالقة وجميع المخلفات المتواجدة بجوار مأخذ محطات المياه لضمان توفير مياه نظيفة وأمنة للمواطنين طبقًا للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.

و أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب انه يتم دوريًا اعمال التطهير الميكانيكي واليدوي لجميع شبكات الصرف الصحي التي تبلغ اطوالها 2008 كيلو متر بجميع مراكز المحافظة المخدومة بخدمة الصرف الصحي.

نتائج التطهير خلال شهري يناير وفبراير 2024

واكد رئيس مياه سوهاج انه تم خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى تطهير 17012 متر طولى شبكات صرف صحى وعدد 677 مطبق بمركز طما و70198 متر طولى شبكات وعدد 2296 مطبق بمركز طهطا و15929 متر طولى شبكات و668 مطبق بمركز جهينة و20073 متر طولى شبكات وعدد 918 مطبق بمركز المراغة هذا بالاضافة الى 57148 متر طولى شبكات و1924 مطبق بمركز سوهاج و25200 متر طولى شبكات و732 مطبق بمركز اخميم و29050 متر طولى شبكات و1086 مطبق بمركز جرجا و11852 متر طولى شبكات وعدد 483 مطبق بمركز ساقلتة وكذلك 2624 متر طولى شبكات وعدد 108 مطبق بمركز المنشاة و17900 متر طولى شبكات وعدد 705 مطبق بمركز البلينا.

مطالبة المواطنين باتباع السلوكيات الصحية فى التعامل مع شبكات الصرف الصحي

وطالب رئيس مياه سوهاج المواطنين باتباع السلوكيات الصحية فى التعامل مع شبكات الصرف الصحي، مثل عدم إلقاء المخلفات وباقي الطعام للحفاظ على تلك الشبكات وعدم حدوث انسداد وطفح بها.

وأوضح م. محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى انه تتم اعمال التطهير باستخدام المعدات ومنها الفاكيوم والنافورى والكباش وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكات والحفاظ على عمرها الافتراضى وضمان وصول مياه الصرف الصحى من المنازل الى محطات رفع الصرف الصحى وازالة جميع الرواسب بشبكات الصرف الصحى لمنع وتقليل طفح الصرف الصحى.