الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مياه سوهاج: مراجعة وتقييم المحطات الحاصلة على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM شهريا

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه يتم شهريًا مراجعة وتقييم جميع المحطات التي حصلت على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM والتي يبلغ عددها 27 محطة، بهدف الحفاظ على الحالة الفنية لتلك المحطات وضمان استدامة كفاءتها واستمرار عمليات التطوير والتحديث بها.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه يتم شهريًا التأكد من الالتزام بتطبيق ستة معايير رئيسية للتقييم، تتمثل في تطبيق التشغيل الأمثل والصيانة القياسية واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتوافر الكفاءة الفنية للمحطات، بالإضافة إلى الاهتمام بنظافة وتنسيق الموقع العام والمباني الإدارية وعنابر التشغيل.

وأشار المهندس حسام طه، مدير الإدارة الفنية المستدامة TSM، إلى أنه يتم تقييم 7 محطات مياه كبرى تبلغ طاقتها التصميمية 343000 متر مكعب لكل يوم، و5 محطات مياه كبرى تبلغ طاقتها التصميمية 40000 متر مكعب لكل يوم، و3 محطات معالجة صرف صحي تبلغ طاقتها التصميمية 102500 متر مكعب لكل يوم، و12 محطة رفع صرف صحي وشبكاتها تبلغ طاقتها التصميمية 151000 متر مكعب لكل يوم.

محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب المحطات الحاصلة

مواد متعلقة

بدون عمامته.. مباراة تنس حامية للمفتى فى جامعة سوهاج (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

وزير الزراعة يوافق على صرف 307 ملايين جنيه تمويلا جديدًا للمشروع القومى للبتلو

انفراجة كبيرة بالمفاوضات.. هل تنجح مباحثات مصر فى وقف حرب غزة؟

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

كام أمشير اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ القبطي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين