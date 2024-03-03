مياه سوهاج: مراجعة وتقييم المحطات الحاصلة على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM شهريا

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه يتم شهريًا مراجعة وتقييم جميع المحطات التي حصلت على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM والتي يبلغ عددها 27 محطة، بهدف الحفاظ على الحالة الفنية لتلك المحطات وضمان استدامة كفاءتها واستمرار عمليات التطوير والتحديث بها.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه يتم شهريًا التأكد من الالتزام بتطبيق ستة معايير رئيسية للتقييم، تتمثل في تطبيق التشغيل الأمثل والصيانة القياسية واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتوافر الكفاءة الفنية للمحطات، بالإضافة إلى الاهتمام بنظافة وتنسيق الموقع العام والمباني الإدارية وعنابر التشغيل.

وأشار المهندس حسام طه، مدير الإدارة الفنية المستدامة TSM، إلى أنه يتم تقييم 7 محطات مياه كبرى تبلغ طاقتها التصميمية 343000 متر مكعب لكل يوم، و5 محطات مياه كبرى تبلغ طاقتها التصميمية 40000 متر مكعب لكل يوم، و3 محطات معالجة صرف صحي تبلغ طاقتها التصميمية 102500 متر مكعب لكل يوم، و12 محطة رفع صرف صحي وشبكاتها تبلغ طاقتها التصميمية 151000 متر مكعب لكل يوم.