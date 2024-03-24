سكرتير عام سوهاج يتفقد سير العمل بمواقف سيارات الأجرة بـ3 مراكز

قام اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، يرافقه العميد حمدى أبو رية رئيس مباحث المرور بسوهاج بجولة ميدانية تفقد خلالها مواقف السيارات بنطاق مراكز "طما، وطهطا، والمراغة "، يرافقه رؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي إدارات المرور والمواقف.

وتابع السكرتير العام سير العمل وانتظام حركة نقل الركاب، واطمأن على التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، ووضع ملصقات بالتعريفة الجديدة بحجم كبير وواضح في مداخل ومخارج المواقف، وكذلك أرقام استقبال الشكاوى الداخلية لإدارة خدمة المواطنين، والأزمات والمواقف، بديوان عام المحافظة، وأرقام منظومة الشكاوى الحكومية، وصوتك مسموع ".

واستمع عبد الجابر إلى عدد من الركاب والسائقين، مؤكدا على ضرورة الالتزام التام بالتعريفة المقررة، وعدم استغلال المواطنين، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.